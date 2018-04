Eine dänische Dogge, eine Konservenfabrik und ein Pessimist. Rund um diese Begriffe entwickeln sich beeindruckende Geschichten - sofern man Erich Kästner heißt.

"Emil und die Detektive" ist ein Klassiker der Kinderzimmer-Literatur und von der Magie des "Doppelten Lottchens" muss gar nicht erst gesprochen werden. Dass Erich Kästner aber viel mehr ist als "nur" Kinderbuchautor, macht Johannes Kirchberg am Dienstagabend bei der Kulturbühne Weiden deutlich.Er macht betroffen und nachdenklich auf der einen Seite, auf der anderen Seite animiert er auch zum Schmunzeln und herzhaften Lachen. Dieser Erich Kästner lässt sich in keine Schublade pressen. Das merken auch die Besucher am Dienstag in der Max-Reger-Halle, die den Ausführungen von Johannes Kirchberg folgen - mal singend und Klavier spielend, mal rezitierend, aber immer den Menschen Erich Kästner im Blick. Im Programm "Ein Mann gibt Auskunft" schlüpft der Sänger und Schauspieler in die Rolle des bekannten Schriftstellers.Äußerst lustig und fast schon zum Schreien komisch wird es bei der skurrilen Geschichte, in der bei einer Gesellschaft Schritt für Schritt die dänische Dogge des Gastgebers in den Mittelpunkt rückt: Sie legt nicht nur die Schnauze in den Blumenkohl auf dem Teller des Erzählers, sondern versperrt ihm letzten Endes auch noch den Weg aus der Toilette, so dass der Mann aus dem engen Fenster fliehen muss und sich dabei auch noch den Fuß verstaucht. In Kombination mit "abgehangenen Witzen" und einer "tauben Sitznachbarin" kommt der Erzähler zu dem klaren Resümee: "Für Einladungen ist das Leben zu kurz!"Der Abend gerät zu einer Hommage an Erich Kästner, mit der sich Johannes Kirchberg tief vor dem Dichter verbeugt, andererseits mit den eigenen Vertonungen zeit- und gesellschaftskritischer Texte Kästners dem Programm einen individuellen Stempel aufdrückt. Die Zuhörer lernen den Satiriker Kästner kennen, beispielsweise in der "Ansprache zu Schulbeginn": "Früchtchen seid ihr, und Spalierobst müsst ihr werden! Vom Baum des Lebens in die Konservenfabrik der Zivilisation - das ist der Weg, der vor euch liegt." Oder auch so manches bekannte Zitat, von dem kaum jemand weiß, dass es von Kästner stammt: "Freunde, nur Mut, lächelt und sprecht: Die Menschen sind gut, nur die Leute sind schlecht" und "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es" sind nur einige Beispiele. Und sie werden erinnert an Gedichte wie "Der Pessimist, knapp ausgedrückt".Kirchberg nimmt die Zuhörer mit in die Zeit Kästners und in dessen Biografie, wenn er aus dessen Briefen an sich selbst vorliest oder die Postkarten an die geliebte Mutter vertont. Dabei entdeckt das Publikum den pointierten Schreiber, der mit Sprache und Worten spielt. Seine Themen, seine Sprache, der Rhythmus seiner Worte haben bis heute nichts an Kraft verloren. Kirchberg bringt genau dies bei seinem zweiten Auftritt in Weiden - vor fast genau einem Jahr war er mit einem Wolfgang-Borchert-Programm Gast bei den Weidener Literaturtagen - auf den Punkt: frisch, wahrhaftig und immer auch wieder frech. Ein großer Literaturabend mit einem exzellenten Künstler über einen außerordentlichen Schriftsteller.