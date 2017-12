Die Stadt- und Jugendblaskapelle ehrt verdiente Musiker. Vorsitzender Gerhard Scharnagl und Werner Stein, der stellvertretende Bezirksvorsitzende des Nordbayerischen Musikbunds, überreichen die Auszeichnungen.

Hans Michael Scharnagl erhielt die Ehrennadel in Gold. Vor 40 Jahren hatte er begonnen, Klarinette und große Trommel zu spielen. Zudem übernahm er zahlreiche organisatorische Aufgaben. Auch Martin Rupprecht wurde für 40-jähriges Engagement als Trompeter und Kapellensprecher mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet.Schon ein halbes Jahrhundert sind Bernhard Kaltenecker und Hubert Rupprecht schon bei der früheren Stadt- und Jugendblaskapelle. Auch sie wurden mit der goldenen Ehrennadel des Nordbayerischen Musikbunds ausgezeichnet. Kaltenecker hatte seine ersten Auftritte in der "Jugendkapelle Riedlbauer" und spielt noch heute in der Stadtkapelle. Unter anderem war er erster Vorsitzender, Revisor und Kapellensprecher.Hubert Rupprecht ist seit 1983 Leiter der Stadtkapelle und damit verantwortlich für zahlreiche regionale und internationale Auftritte. Dennis Müller, ein junges Mitglied der Jugend- und der Stadtkapelle, der in Eigeninitiative schon Geige, Klavier, Bratsche, Posaune und Waldhorn lernte, bestand vor Kurzem die B1-Prüfung am Tenorhorn. Vorsitzender Scharnagl händigte ihm die Urkunde dazu aus. Stein sowie Kreisjugendleiterin Helena Schiffmann gratulierten.Heimatring-Vize Norbert Uschald wies darauf hin, dass die Kapellen eine "feste Säule in den Kulturveranstaltungen" seien und dankte für die Mitgestaltung beim Maibaumaufbau oder beim "Tag der Heimat".