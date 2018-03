Ausstellungen

EschenbachFotofreunde Eschenbach-Grafenwöhr: Malzhaus, Wassergasse 7; Sonntag, 11. März, 10 bis 18 Uhr. Neben den Ausstellungsbildern werden Überblendschauen mit den Titeln. "USA - Aus der neuen Welt" und "Shanghai bei Tag und Nacht" gezeigt. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr, Eintritt, 2,50 Euro, Kinder sind frei.WaldsassenInklusionstüren - Kunstprojekt "Bitte eintreten! Türen zum Miteinander": Kunsthaus, Kunstgasse 1; Mittwoch, 7. März, 18 bis 20 Uhr.MärkteWindischeschenbachFrühlings- und Ostermarkt: Mehrzweckhalle, Kerschensteinerstraße 3; Sonntag, 11. März, 9 bis 17 Uhr. Mit 70 Hobbykünstlern und Kunsthandwerkern aus verschiedenen Regionen.BockbierfestePirkStarkbierfest: Mehrzweckhalle Pirk, Schulstraße 2; Samstag, 10. März, 20 Uhr. Mit der Pirker Blechmusi. Einlass: ab 19 Uhr. Eintritt 5 Euro.Freizeit & FamilieWeidenVorlesestunde: Regionalbibliothek, Scheibenstraße 7; Donnerstag, 8. März, 16 bis 17 Uhr. Geschichten von Feuerwehr und Polizei.KindertheaterTheisseil/EdeldorfHermanns-Kasperltheater: Die Umwelthexe Dorothea: Gaststätte "Edelweiß" (Edeldorf), Edeldorf 1; Sonntag, 11. März, 15 bis 16.20 Uhr. Räuber Hotzenplotz schmeißt seinen ganzen Müll mitten auf den Marktplatz... Infos auf: hermanns-kasperltheater.de.FührungenTirschenreuth"Launische Sonnen - veränderliche Sterne" - Vortrag und Beobachtung/Führung: Gerhard-Franz-Volkssternwarte, An der Sternwarte; Freitag, 9. März, 20 Uhr. Bei jedem Wetter.VohenstraußWas Schloss Friedrichsburg mit einer türkischen Haremsdame zu tun hat...: Schloss Friedrichsburg, Friedrichstraße 27; Sonntag, 11. März, 14 bis 14.45 Uhr.LesungenVohenstraußLesung mit Harald Martenstein: Buchhandlung Rupprecht, Bahnhofstraße 4; Mittwoch, 21. März, 20 Uhr.VorträgeVilseckDas Gedächtnis lässt nach - habe ich Alzheimer? Was ist Demenz: Burg Dagestein, Schlossgasse; Mittwoch, 7. März, 15.30 Uhr. Referent: Dr. Klaus GebelWaldershofRechtliche Vertretung - und Vorsorge" - Vorsorgevollmacht - Betreuung - Patientenverfügung: Tankstelle (Gaststätte), Montag, 12. März, 14.30 Uhr. Referent: Manfred Häfner.WeidenDie Bedeutung des Waldes in der deutschen Mentalität,: Martin-Schalling-Haus Weiden, Montag, 12. März, 20 Uhr. Referentin: Dr. Ulrike Siebauer, Universität Regensburg.Live MusikNeustadt/WNAkkordeontöne und Gesang für die Felixorgel: Kloster St. Felix, Felixallee 32; Sonntag, 11. März, 17 Uhr.Mit Jürgen Eckert (Akkordeon) und Bianca Gleißner (Gesang); freiwillige Spenden erbeten.PleysteinBenefizkonzert mit Sänger Christoph Baierl am Sonntag, 11. März, für das Kreuzbergkloster. Stadtpfarrkirche. Eintritt frei, Spenden erbeten.WeidenLevanter & Telquist: "Parapluie", Hinter der Bahn 9b; Freitag, 9. März, 20 Uhr.Funk, Folk, Jazz, Shoegaze, Indie-Rock. Eintritt frei.Klassische KonzerteNiedermurachAbendempfindung: Pfarrkirche St. Martin, Orstmitte; Samstag, 17. März, 19 Uhr. Unter dem Motto "Abendempfindung" präsentieren Christa Schneider (Sopran), Ludwig Hahn (Geige), Christian Jüttendonk (Cello) und Veronika Ponzer (Harfe) Werke bekannter Komponisten der klassischen Musik. Eintritt: 10 Euro. Telefon (09671) 3314 und Abendkasse.WeidenArmida-Quartett: Max-Reger-Halle, Dr.-Pfleger-Straße 17; Freitag, 9. März, 20 Uhr. Karten: NT-Ticket.SchlagerWeiherhammerOldie-Tanzabend mit den "Lustigen Buam": Lohbachwinkel, Samstag, 10. März, 19.30 Uhr. Schlager aus den 50er, 60er und 70er Jahren. Reservierung unter Telefon (09605) 91 50.Volksmusik & FolkFlossenbürg"Bayerische Passion" von Wigg Ponzauner: St. Pankratius Kirche, Kirchweg 2; Sonntag, 11. März, 16 Uhr. Oberpfälzer Volksliedkreis. Mit: Erbendorfer Zitherclub, Josefshofer Hausg'sang, Oberpfälzer Saitenklang und Bläsergruppe Flossenbürg; Mundartsprecher Josef Sterr; Eintritt: frei, Spenden erbeten.Luhe-WildenauPassionssingen: Pfarrkirche St. Martin (Luhe), Sonntag, 11. März, 17 Uhr. Mit dem "Trio Z'sammg'stimmt" aus Luhe, der Hirschauer Hausmusik und Pfarrer Arnold Pirner. Eintritt frei.Neustadt/WNMelodien für St. Felix: Kloster St. Felix, Felixallee 32; Sonntag, 11. März, 17 Uhr. Mit dem Akkordeonorchester der Musikschule Neustadt/WN unter Jürgen Eckert und Bianca Gleißner (Gesang). Erlös für die Orgelrenovierung.WeidenAusbuttern & die "Seebauer Moidln": Maria-Seltmann-Haus; Donnerstag, 8. März, 14 bis 17 Uhr. Ausbuttern mit frischer Butter, Kartoffeln, Obatztn, Weinkäse, Buttermilch und Musik.TheaterAmbergSiemens Wohltätigkeitskonzert: Stadttheater; Samstag, 10. März, 19.30 Uhr. Infos auf: www.stadttheater-amberg.de. Kleinkunst/KabarettWindischeschenbachMichi Marchner - Ausnahmsweise wie immer: Kleinkunstbühne im Obergeschoss der Mehrzweckhalle, Kerschensteinerstraße; Samstag, 17. März, 20.30 Uhr.Der Schwabinger Multi-Instrumentalist und Kabarettist. Infos auf www.futura87.de.