Bühne frei für Weidener Schüler, das ist das Motto der Matinee im Alten Rathaus. 14 junge Musiker begeistern das Publikum mit ihrem Können und einem ebenso kurzweiligen wie abwechslungsreichen Programm.

"Schön, dass sich wieder so viele Schüler gefunden haben, die sich der Aufregung eines offiziellen Konzertes unterziehen", sagte Kulturamtschefin Petra Vorsatz am Sonntag bei der Eröffnung der Matinee im Kontext der Weidener Max-Reger-Tage. Doch von der anfänglichen Nervosität war bei den einzelnen Auftritten nichts mehr zu spüren. Die jungen Musiker der Franz-Grothe-Schule sowie der Musikschulen Skutella und Kuhl überzeugten auf ganzer Linie.Den Konzertauftakt machte die Jüngste. Souverän widmete sich die achtjährige Katie Rivera zwei Stücken von Georg Friedrich Händel auf dem Violoncello. Ann-Kathrin Käs nahm sich den "Abenteuern des Iwan" von Aram Chatschaturjan an. Meisterhaft brachte die junge Pianistin den "emsigen Iwan" zum Arbeiten. Für starke Gefühle sorgte Jakob Engel auf der Violine. Nach dem sensibel interpretierten Song des argentinischen Musikers Astor Piazzolla flogen sechs Hände gleichzeitig über die Tasten. Die flinken und präzise geführten Finger gehörten Vincent und Leopold Kopp sowie Simon Herrmann.Auf den Rumba für Klavier von Ivan Shekov folgten zwei Stücke des Komponisten Walter Theisinger. Marie Geuß (Flöte) und Sebastian Steger (Gitarre) ergänzten sich dabei vorbildlich. Auch Antonia und Leonhard Wechsler standen sich in Sachen Virtuosität in nichts nach. Beide brillierten am Klavier, die Schwester mit Frédéric Chopin, der Bruder mit Johannes Brahms. Das perfekt aufeinander eingestimmte Gittarrentrio bestehend aus Laura und Lukas Venzl sowie Caroline Wiederer begeisterten das Publikum mit einem Menuett von Leonhard de Call.Für einen fulminanten Schlussakkord sorgte Florian Schieder am Piano. Mit dem von Max Reger geforderten Drive meisterte er zwei Werke des Weidener Komponisten mit Bravour.