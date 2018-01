Wenn Ernst Hutter zur Tournee bläst, sind die Hallen und Säle schnell ausverkauft. Auch in Weiden. Nur für zehn NT-Leser gibt es noch Karten - bei unserem Gewinnspiel.

Die "Egerländer Musikanten" gelten als erfolgreichstes Blasorchester der Welt. Einst dirigierte es der legendäre Ernst Mosch, und Ernst Hutter spielte unter ihm - nach einem Studium an der Musikhochschule Stuttgart - das Tenorhorn. Nach dem Tode Moschs im Jahr 1999 übernahm Hutter das Ensemble. 2015 feierte es das 60-jährige Bestehen mit einer Jubiläumstournee. Zwei Jahre später ist der aktuelle Albumtitel Programm: "Das Feuer brennt weiter". Dieses Motto gilt auch für das bereits ausverkaufte Konzert am Sonntag, 7. Januar, ab 17 Uhr in der Max-Reger-Halle.Dafür verlosen wir fünf mal zwei Karten. Wer teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401628 an und spricht das Stichwort "Hutter", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Mittwoch, 3. Januar, 15 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!