"Endlich san d'Weiber furt": So heißt das Stück, das die katholische Theaterjugend Neunkirchen gerade einstudiert. Im fiktiven Ort Ampfelfing wollen die Dorfbewohner den Tag des Frauenbundausflugs nutzen, um einen "echten Männerabend" zu erleben - inklusive Partygirl. Doch Schreiner Bert Hölzlmeier, Bäcker Kare Brezl und Mesner Lorenz Hartl haben mit allerhand Hindernissen zu kämpfen. Ihre Frauen trauen den Männern nicht und beauftragen Sohn Simon und die Pfarrersköchin Theres, auf sie aufzupassen. Tante Rita stattet den Männern einen unangekündigten Besuch ab. Bert, Kare und Lorenz versuchen mit allen Mitteln, sie loszuwerden. Zu allem Übel sagt auch noch das bestellte Partygirl ab. Simon will die Provision, die er für die Dame kassiert hat, nicht zurückzahlen und überlegt, selbst aufzutreten. Doch dann gesellt sich der Pfarrer zu den Männern.

Termine und Karten Die Theatergruppe spielt "Endlich san d'Weiber furt" am Samstag, 3. März, Sonntag, 4. März, Samstag, 10. März sowie Sonntag, 11. März, im katholischen Pfarrgemeindehaus Neunkirchen. Beginn der Vorstellungen ist samstags um 20 Uhr und sonntags um 18 Uhr. Karten gibt es ab Dienstag, 30. Januar, in der Praxis von Dr. Vettori in Neunkirchen während der Sprechzeiten (Telefon 0961/28041), vor und nach den Gottesdiensten in St. Dionysius sowie an der Abendkasse. (esa)

Wer wissen will, ob der Männerabend noch zustande kommt, kann sich das Lustspiel von Autorin Marianne Santl Anfang März ansehen. Es wirken mit: Julian Hartwich, Lisa Weismeier, Simon Boll, Luisa Auer, Moritz Egeter, Victoria Wiesnet, Laura Wiesnet, Tanja Weismeier, Philip Bauer, Hannah Suttner. Julia Egeter souffliert, Regie führt Alma Kandler.