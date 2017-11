Von Michael Höllerer

Weiden. Groß und klein, Präzision und Intuition, Reduktion und Fotorealismus - viele Dinge treffen im derzeitigen Schaffen der Malerin Kerstin Kraus aufeinander. Und nicht nur ergeben diese einen Einblick in den Entwicklungsstand der in Weiden geborenen Kunststudentin, sondern auch ein eigentümlich großes Ganzes voller Kontraste, eine Stilvielfalt, welche den kleinen Galerieraum des Kunstbaus, in dem ihre Bilder gerade zu sehen sind, ein Stück größer erscheinen lassen als er eigentlich ist.Jede Leinwand ist eine neue Entdeckung und Erfahrung zwischen dem rastergenauen Offensichtlichen und dem verwischten, dunklen, manchmal nur Geahntem, das den Betrachter sich selbst überlässt. Einmal liegt der Fokus auf dem Wesentlichen und dann, einen Schritt weiter, zwischen Pinselspuren und bewusst gesetzten Aussparungen, ist ein zuvor so offensichtliches Motiv wieder durch Obskurität verdeckt. Eine Herangehensweise, die den oft viel zu routinierten Rhythmus des Bilderschauens unterbricht. Aus klein wird somit ganz unverhofft ganz groß. Im Zentrum der Ausstellung steht jedoch eine großformatige Leinwand, ein Porträt voller Details und präzisen Strichen, eine Übung in Fotorealismus, die nur bei genauem Hinsehen, an ihren Rändern, wo die Farbe verwischt, die Illusion wieder zu den Ursprüngen der Malerei zurückholt. Kerstin Kraus malt vorwiegend Personen aus ihrem Freundeskreis und kommt ihnen hier, Schicht um Schicht, laut eigenem Bekunden durch diesen Prozess emotional sehr nahe. Eine Erfahrung, die sich auch auf den Betrachter überträgt. Ein überlebensgroßes Gesicht, ein eindringlicher Blick, die Genauigkeit der Züge - ein Moment, in dem die Zeit still steht.Dann wiederum, schräg gegenüber auf der anderen weißen Wand, das genaue Gegenteil. Bilder im kleinen Format, reduziert auf das nötigste, feine Räumlichkeit, die mit nur wenigen Trennlinien hinausläuft in den leeren Raum. Die Motive und Situationen wirken nicht minder intim wie das gewaltige Porträt zuvor, nur auf eine ganz andere Weise, ruhig und beiläufig. Der Mann auf dem Sofa, dessen Umrisse und Kleidung eins mit dem Raum drumherum werden, eine Bananenschale - auch durch die milde und zurückgenommene Farbgebung macht sich eine unerwartete wie entspannte innere Stille breit.Ganz anders dann ein kleines Porträt voller dunkler Pinselstriche, zwischen denen man schließlich die Umrisse einer Frau erkennt, mit nur rudimentären Gesichtszügen. Man bringt das Auge ganz nahe heran, wieder ein Moment der Intimität und wieder auf eine ganz neue, unerwartete Art, und versucht, die nur angedeuteten Stellen des Bildes zu vervollständigen, Strukturen zu sehen - um dann wieder, zurückgenommen, das Gemälde so wirken zu lassen, wie es sich eigentlich darstellt.Die unerwartete Größe der unscheinbaren Dinge des Alltags also. Diese Beschäftigung mit kleinen, oft versteckten Elementen hat auch zum Titel der Ausstellung geführt: "no ideas but in things", eine Zeile des amerikanischen Lyrikers und Schriftstellers William Carlos Williams, dessen Werk sich oft mit scheinbar banalen Momenten auseinandersetzte.___Die Ausstellung von Kerstin Kraus, Studentin an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste, ist bis 14. Januar jeweils sonntags (15 bis 18 Uhr) im Kunstbau Weiden zu (Hinterm Wall 10) sehen.

Speinshart. (pas) Am Sonntag, 17. Dezember (16 Uhr), ist in Speinshart besinnliche Musik jenseits gängiger vorweihnachtlicher Klischees zu hören. Der Pianist Stephan Rahn trägt im Musiksaal ein Klavierwerk vor, das zu den Höhepunkten der Literatur für Tasteninstrumente des 18. Jahrhunderts gehört: die Goldbergvariationen von Johann Sebastian Bach. Reservierung empfohlen (telefonisch 09645/601 93 601 oder über E-Mail info@kloster-speinshart.de).

Schwandorf. Die Gruppe "Sedaa" gastiert für ein Konzert am Freitag, 24. November (20 Uhr), im Kultur-Felsenkeller in Schwandorf. "Sedaa" (persisch "Stimme") sind die drei mongolischen Musiker Nasaa Nasanjargal, Naraa Naranbaatar und Ganzorig Davaakhuu sowie der Iraner Omid Bahadori. Sie verbinden auf außergewöhnliche Weise die archaischen Klänge der traditionellen mongolischen Musik mit orientalischen Rhythmen und fügen dazu Elemente aus Klassik, Rock und Pop. Moderne, gespielt auf traditionellen Instrumenten wie der Pferdekopfgeige und dem 120-saitigen Hackbrett, vokal getragen von den uralten Gesangstechniken ihrer nomadischen Vorfahren, dem Unterton- und dem Khomei-Kehlgesang. Karten: Tourismusbüro Schwandorf, Telefon 09431/45-550 sowie Abendkasse.