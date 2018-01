Der Countdown läuft. Am Samstag, 20. Januar, und am Sonntag, 21. Januar, spielen die "Lustigen Konrader" ihr Kindertheaterstück in der Stadthalle Neustadt. Auf dem Programm steht die berühmteste Liebesgeschichte der Brüder Grimm: Aschenputtel. Seit Wochen proben die 23 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 17 Jahren. Unterstützt werden sie von zwei Erwachsenen: dem "Vater" und dem "König". Beate Stock (Oberpfälzer Kleidertruhe) ist verantwortlich für die eindrucksvollen Kostüme. Die Kostümausstattung gleicht einer "Materialschlacht", müssen sich einige Schauspieler doch mehrmals umziehen. Für das Fest "bei Königs" wurde sogar ein mittelalterlicher Tanz einstudiert. Beginn ist jeweils um 15 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse oder unter www.konrader.de. Bild: exb