Ein Chorleiter, zwei Organisten und ein 22-köpfiger Chor sorgen in St. Georg für ein fulminantes Konzert. Am Ende stehen die Zuhörer Schlange, um den Akteuren für einen unvergesslichen Konzertnachtmittag persönlich zu danken.

Neustadt/WN. Das Konzert mit Werken von Camille Saint-Saëns, César Franck, Louis Lewandowski, Colin Mawby und Johann Sebastian Bach hatte bereits im Vorfeld hohe Erwartungen geweckt. Dementsprechend gut gefüllt war das Gotteshaus."Die Messe für Chor und zwei Orgeln des hierzulande eher unbekannten Komponisten Saint-Saëns ist ein ungewöhnliches Werk", erklärte Harald Bäumler, Chorleiter und Organist der Stadtpfarrkirche. Das zeige sich bereits an dem die Messe einleitenden Kyrie, das geschlagene 15 Minuten dauert.Der Kirchenchor nahm sich der ungekürzten Langfassung an und stellte damit gleich zu Beginn sein Können unter Beweis. Mit Bravour meisterten die 22 Frauen- und Männerstimmen auch die sechs weiteren Messteile. Annette Scherb (Sopran), Betty Fröhlich (Alt), Alexander Meiler (Tenor) und Peter Fröhlich (Bass) brillierten als Solisten.Doch den wohl schwierigsten Part der Messe hatten die beiden Organisten. Klara Bäumler begleitete den Chor auf der kleinen Orgel. Meisterhaft ersetzte die Musikpädagogin das in der Urfassung hierfür vorgesehene Orchester. Lars Amann war zweifelsohne der Star des Konzertes. Souverän und hochkonzentriert bespielte er die Hauptorgel. Bei dem faszinierenden Wechselspiel zwischen Chor und Orgel war Präzision gefragt.Der Student für Orgel an der Hochschule für Musik in Nürnberg begeisterte zudem mit Werken von Bach, Franck und vor allem mit eigenen Improvisationen. Hierbei zeigte der 19-jährige Windischeschenbacher, was er im Fach Orgelimprovisationen in Mailand und Paris gelernt hat.