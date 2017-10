Einen perfekten Dreiklang aus Musik, Bild und Text erleben rund 90 Besucher beim Kirchenkonzert in St. Josef. Zu hören gibt es traditionelle Klängen sowie moderne Improvisationen.

Das Konzert für Ohren, Augen und Seele fand an drei verschiedenen Orten des Gotteshauses statt. Die herrliche Sopranstimme von Mirijam Denz erschallte hoch oben auf der Empore. Stefan Schultes begleitete sie einfühlsam auf der Orgel. Im Kirchenschiff wurden die eindrucksvollen Landschaftsfotos von Walther Kißlinger, ehemaliger Regionalkantor in der Diözese Passau, gezeigt, die seine Tochter Benedicta Ebner musikalisch interpretierte. Die meditativen Texte verlas Christa Bauer-Denz im Altarraum.Ebenso harmonisch und abwechslungsreich war das Programm. Passend zum Motto "Kreuz und Licht - Moderne trifft Klassik" gab es traditionelle und aktuelle Stücke rund um das Thema Leid und Hoffnung zu hören. Für die klassischen Töne des Abends sorgten der Organist und die Sopranistin. Mit Werken wie dem "Agnus Dei" von Georges Bizet und "Singe Seele" von Georg Friedrich Händel begeisterten Schultes und Denz das Publikum.Im Mittelpunkt des Konzertes standen die bayerischen Texte der erfolgreichen Diplomkirchenmusikerin Ebner, mit denen sie Songs von Leonard Cohen, Rainhard Fendrich und Andreas Gabalier eine liturgische und sehr persönliche Note verleiht. Ihre unter die Haut gehenden Neuinterpretationen begleitete Benedicta Ebner selbst am Klavier.Dass eine Eisenbarth-Orgel rockige Töne verträgt, machte die hauptamtliche Musikerin der Pfarreiengemeinschaft Ergoldsbach-Bayerbach mit ihren Improvisationen deutlich. Thomas Kreuzer, Vorsitzender des Förderkreises für Kirchenmusik St. Josef, hatte das Konzert in seiner Begrüßung als "Ohrenschmaus, Kunstgenuss und Stunde der Ruhe" angekündigt. Das Publikum quittierte den Abend mit anhaltendem Applaus.