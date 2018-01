Wenn die "Diamond Dogs" die Bühne betreten, dann hängt der Spirit der Zeit in der Luft, in der die ersten amerikanischen Musiker die Akustikgitarre gegen eine elektrische tauschten. Kontrabass, Stromgitarre, Gesang - mit der ursprünglichsten aller Rock 'n' Roll Besetzungen graben die Regensburger "Diamond Dogs" am Donnerstag, 25. Januar , um 19.30 Uhr auf der "Klein & Kunst"-Bühne der Weidener Max-Reger-Halle die Wurzeln des Rock 'n' Roll aus und verarbeiten sie zu ihren Songs. Karten gibt es bei NT-Ticket. Bild: exb