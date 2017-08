Ausstellungen

TirschenreuthVon Kunst bis Handwerk: Museumsquartier, Regensburger Straße 6; Mittwoch, 30. August, 19 Uhr. Das Erlebnis Fisch im Land der 1000 Teiche. Eröffnung der Sonderausstellung. Die Ausstellung läuft bis 8. Oktober. Infos auf: museumsquartier-tirschenreuth.de.Weiden"3 - nach 30 Jahren": Altes Schulhaus, Schulgasse 3a ; Bilder von Edith Steiner (München), Karin Voit (Ingolstadt) und Susanne Kempf (Weiden). Bis 1. September, werktags 9 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr.FesteKirchenthumbachSommerfest mit "Manshot": Gaststätte Biemichl, Burgring; Samstag, 2. September, 20 Uhr. BN lädt ein; Eintritt: 6 Euro.KirwaHirschauKirwa: Gasthof Weich, Hauptstraße 64; Hirschauer Kirwa vom Samstag, 2. bis Montag 4. September beim Gasthof Weich. Samstag ab 20 Uhr "Böhmischer Freitag" und Sonntagmittag Livemusik "Bayrisch Blech".MärktePfreimdOWV-Waldfest am Eixlberg: Eixlberg, Eixlberg; Sonntag, 3. September. 9.30 Gottesdienst, anschl. Frühschoppen mit "Falkenberger Zoiglmusik", nachmittags "Pfreimder Kistlmusikanten"; Kinderprogramm: Karussell, Kinderschminken, Baumklettern; Busshuttle. Infos auf: www.owv-pfreimd.de. WaldsassenHerbstmarkt: Johannisplatz, Johannisplatz; Sonntag, 3. September, 08 bis 17 Uhr.Freizeit & FamilieKümmersbruckFamilientag/Flohmarkt: Kultur-Schloss Theuern Außenstellen, Portnerstraße; Sonntag, 3. September, 11 Uhr.Ab 11 Uhr Flohmarkt, Keramik- und Emailwaren. Führungen in Glasschleife und Polierwerk (stündlich ab 14 Uhr); Führung Hammerwerk um 14.15 Uhr; ab 15.30 Uhr Kräuterfrau vor Ort.Wie lernt man Fossilien zu präparieren?: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Sonntag, 3. September, 11 bis 14 Uhr. Diese Aktion ist nicht nur für die Kinder spannend und interessant, auch die Erwachsenen können ihr Geschick und Ausdauer unter Beweis stellen. Anmeldung bis 31. August, Telefon (09624) 832, Teilnahmebeitrag: 3 Euro.Begutachtung von Keramik und Email: Kulturschloss Theuern, Portnerstraße 1; Sonntag, 3. September, 14 bis 17 Uhr.Kaffeegeschirr aus dem Nachlass der Tante und ein Sammelsurium von Tassen, Tellern und Kannen aus dem Fundus vom Dachboden oder Keller. Ist das Kunst? Ist es etwas Besonderes? Oder kann das weg? Begutachtung in der Müller-Stube (Außenstelle des Museums). Anmeldeschluss: 31. August; Telefon: 09624/832.WaldsassenBevorratung und Haltbarmachung von Wildpflanzen und Früchten: Gartenschulhaus, Eingang Brauhausstraße; Freitag, 8. September, 17 bis 21 Uhr. Anmeldung unter Telefon: 09632/92 00 44. Infos auf: www.kubz.de. WunsiedelJunior-Bildhauerworkshop: Fichtelgebirgsmuseum, Spitalhof 1; Dienstag, 5. September, 10 bis 16 Uhr.Von 12 bis 16 Jahren.Anmeldung erforderlich unter Telefon (09232) 20 32.ZirkusAmbergCircus Paul Busch - von Freitag bis Montag in Amberg: Dultplatz, Bruno-Hofer-Straße; traditioneller Großzirkus;Infos auf www.circus-paul-busch.de; Vorstellungszeiten: Freitag, 1. September: 16 und 19.30 Uhr; Samstag, 2. September: 16 und 19.30 Uhr; Sonntag, 3. September: 11 und 15 Uhr; Montag, 4. September: 16 Uhr.FührungenFloß-DiepoltsreuthStein-Reich - der Doost: Gasthaus Plödt, Diepoltsreuth, Sonntag, 3. September, 14 bis 16.30 Uhr. Infos unter Telefon (0172) 8 79 72 41.WaldsassenFührung Waldsassen "kreuz und quer": Sonntag, 3. September, 17 bis 18 Uhr. Straßennamen und ihre Geschichte - Radtour durch Waldsassen Leitung: Silvia Engel Treffpunkt: Diepold-Brunnen am Basilikaplatz.Natur-TourKirchenlamitzUnd er wackelt doch - erdgeschichtliche Entdeckungen am Großen Kornberg: Bahnhof Kirchenlamitz-Ost (Niederlamitz), Bahnhofstraße; Samstag, 2. September, 14 bis 17 Uhr.Bei einer Wanderung zur verfallenen Burg Hirschstein (mit Fernblick) begegnet Geoparkranger Rudolf Gesell lange aufgelassenen Steinbrüchen und einem wackelnden Zigeunerstein. Bitte Wanderstöcke mitbringen. Gebühr: 4 Euro. Infos auf www.geo park-bayern.de.VilseckFledermauswanderung: Sonntag, 3. September, 19 bis 20.30 Uhr. Treffpunkt Pavillon in der Vilsaue.WeidenSteine in der Stadt: Geologisch-historischer Spaziergang durch Weiden: Altes Rathaus, Oberer Markt 1; Donnerstag, 31. August, 17 bis 19 Uhr. Gebühr: 4 Euro. Infos unter Telefon (09602) 9 39 81 66 und auf www.geo park-bayern.de.WeißenstadtZwischen Romantik und Schwerstarbeit - Geotour zum Großen Waldstein: Brunnen vor dem Waldsteinhaus/Waldstein, Sonntag, 3. September, 13.30 bis 17 Uhr. Gebühr: 4 Euro. Anmeldung unter Telefon (09602) 9 39 81 66 und auf geopark-bayern.de.Live MusikNeustadt/WNSommerserenade - Paul & Harry: Camping- und Freizeitanlage Gramau, Gramaustraße; Donnerstag, 31. August, 19 Uhr. Eintritt frei.WaldsassenMunich Brass Connection - Familienkonzert: Städtische Turnhalle, Sonntag, 10. September, 16 Uhr. "Verrücktes Glück" - ein nicht ganz perfektes Kinderkonzert. Infos auf: www.wkk-waldsassen.de. ChorBärnauChor Ambitus aus Echternach: Stadtpfarrkirche St. Nikolaus (katholisch), Freitag, 1. September, 19.30 Uhr. Unterstützt vom Männergesangverein Bärnau; Eintritt frei, Spenden erbeten.Mitterteich"Klez & mehr": evangelische Christuskirche, Marktredwitzer Straße 18; Samstag, 2. September, 19.30 Uhr. Klezmer und Tango mit Václav Eichler (Quer- und Piccoloflöte, Oboe, Klarinette, Tarogato, Englischhorn, Tenorsaxophon), Franka Plößner (Klarinette, Sopransaxophon), Daniel Zaus (Klavier), Rainer Zaus (Bass) und Aaron Gresik (Schlagzeug). Eintritt frei, Spenden erbeten.Neustadt/WNChor Ambitus aus Echternach: Stadtpfarrkirche St. Georg (für Events!), Samstag , 2. September, abends, 19 Uhr. Mit Unterstützung der Lobkowitzer Kulturfreunde; Eintritt frei, Spende erbeten.Wernberg-KöblitzChor Ambitus aus Echternach: Kirche St. Anna, Marktplatz 11; Sonntag, 3. September, 18 Uhr. Mit Moderation durch Maria Hirsch; Eintritt frei, Spenden erbeten.Klassische KonzertePüchersreuth-WurzWurzer Sommerkonzerte: Historischer Pfarrhof Wurz; Samstag, 2. September, 18 Uhr. Jana Bousková, Harfe, u. Miroslav Vilimec, Violine, aus Prag Mozart, Spohr, Dvorák, Vilimec, Milstein, Renie, Saint-Saens; wurzersom merkonzerte.de, NT-Ticket.de.Open-Air-KonzerteVohenstraußHighline: Raiffeisenplatz; Samstag, 9. September, 20.30 Uhr. Karten: Ge- schäftsstellen der Raiffeisenbank Neustadt-Vohenstrauß.NachtschwärmerPüchersreuthWurzer O'Schnitt (vom 1.-3.9.17): Wurzer O'Schnitt-Halle; Freitag: Haidmühlner Wurschtwasser Orchestra; Samstag: Highline Sonntag, tagsüber: Falkenberger Karpfenmusik, Gewerbe- Bulldog- und Oldtimerschau, Sonntag-Abend: Waldthurner Blechhaufen und Bäff.Kleinkunst/KabarettWindischeschenbachFrederic Hormuth - Halt die Klappe, wir müssen reden: Kleinkunstbühne der Mehrzweckhalle; Freitag, 8. September, 20.30 Uhr.Politisches Kabarett und ausgefeilte Klaviersongs. Infos unter futura87.de.