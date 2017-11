"Wake up and shake your booty!" - unter diesem Tourmotto wollen "Wild Boy Heinz & the Pontiacs" ihr diesjähriges Souljahr in ihrer alten Heimat auf den Höhepunkt treiben. "Wake up and shake your booty" (oder auf bayerisch: "Los jetzt und beweg Deinen Hintern auf die Tanzfläche") bedeutet Abtanzen und Feiern mit Songs von Earth Wind and Fire, Bruno Mars, Stevie Wonder, Tower of Power, Aretha Franklin und vielen mehr. Die Reise der Wilden Heinzen führte 2017 zuletzt durch die Oberpfälzer "Musik- und Kulturhöfe" wie Schaffer- und Scheidlerhof.Am 11. 11. bringt die 11-köpfige Soul & Rhythm'n-Blues-Formation ihren Sound und einen Hauch Wahnsinn ins "Alte Eichamt". Beginn ist um 20 Uhr. Vorverkauf im "Bistrot Paris" und im "Alten Eichamt". Bild: exb