Hell und dunkel: Musikalische Verbindungen mit Seltenheitswert sind in der Regionalbibliothek zu hören. Verantwortlich für das innovative Konzert sind nicht zuletzt ein Echo-Preisträger und eine Weidenerin. Fragt sich nur, warum das Ganze?

Béla Bartók, Charles Camille Saint-Saëns, Jörg Duda, Astor Piazolla - Musik aus Ungarn, Frankreich, Deutschland, Argentinien: Große Sorgen brauchte sich Lokalmatadorin Veronika Gerber angesichts dieser Auswahl nicht zu machen. Schließlich beschritt sie mit ihrem Konzertprogramm im Innenhof der Regionalbibliothek bedeutende Wege, aber auch geheime Pfade der Konzertliteratur.Was also sollte das vorgetäuschte Lampenfieber? Die ehemalige Augustinus-Gymnasiastin war mit ihrem Vorschlag, eine divenhafte Violine mit der Tuba in Verbindung zu bringen, hellen Sopran also mit dunklem Bass zusammenzufassen, bei "Regi"-Chefin Sabine Guhl auch sofort auf offene Ohren gestoßen. "Why not?", hatte die bei der Vorbesprechung im Schafferhof geantwortet. Und damit stand auch schon das Motto: Warum nicht?Veronika Gerber wollte die "Extended Version". Zwei Duos also. Einmal Violine mit Harfe, dann ein Tuba-Mix mit Harfe. Ob das klappen würde? Warum um alles in der Welt wollte man Tuba und Harfe in ein Duo packen? Weil's gut klang. Und weil Profis darauf spielten. Selbst die Evolution, so hieß es auf der Einladung, basiere auf der erfolgreichen Kombination schier unvereinbarer Gegensätze. Warum also auch nicht?Den ersten Teil bis zur Pause gestaltete die Oberpfälzerin gemeinsam mit Siard Walter. Violine und Harfe, das passte ganz gut. Ein Klanggemälde mit extremen Emotionen. Walter ist Schüler des unterfränkischen Harfenprofessors Andreas Mildner, der nach der Pause zusammen mit Andreas Martin Hofmeir, seines Zeichens Echo-Klassik Preisträger und Tuba-Virtuose (ehemaliges Mitglied bei "LaBrassBanda"), die zweite Runde einläutete.Sicherlich eine ungewöhnliche, sehr innovative Kombination, die es in dieser Klangfarbe wohl nicht so häufig zu hören gibt. Das technische Verständnis stimmte. Und überhaupt genossen zwei männliche Harfenspieler Seltenheitswert. Veronika Gerber empfing ihre Gäste zum moderierten Konzert im vertrauten Oberpfälzer Idiom und lud sie ein zum Wundern, Träumen und Genießen. Um Speis und Trank kümmerte sich der Förderverein der "Regi".