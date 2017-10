Was wären Rockkonzerte ohne die übliche Wartezeit? Nur halb so viel wert. Auf der "Live Stage" wagten "Kubus M" am Freitag also den Vergleich mit den ganz Großen im Geschäft und probten auch mal 35 Minuten Verspätung. Während im Saal die Spannung stieg, verputzten die Bandmitglieder unterm "Parapluie"-Dach noch ihre Pizzen. Aber dann ging sie ab, die Post.

"Kubus M" aus Regensburg, das war die geballte Ladung Rockerlebnis. Endlich mal eine Coverband , die auch "The Doors" aufstieß. Gleich die erste Nummer fesselte die Fans. "Break on through to the other side". Dass der Sänger und Motor nicht die Doors-Legende Jim Morrison war, war allen klar. Aber einer wie "Tobo" Miedaner, peitschte am Frontmikrofon seine Bandkollegen nicht minder aggressiv an. Die versprochene "Experience of Rock" ging auf.Abermillionen Platten hatten sie verkauft: Black Sabbath, Cream, Deep Purple. All die Rock-Granden aus den wilden und unvergesslichen 60ern und 70ern. Und "Kubus M" hatte sie alle auf dem Radar. Unterstützt von dominanten Gitarrenriffs (Günter Brandl) und energiestrotzender Power (Ludwig Lang, Drums) sowie reibungslosen Basslinien (Chris Röhrl) zeichnete die Band die Erfolgslinien ihrer Idole, die heute längst Legenden sind, nach.Nicht eins zu eins. Sondern in eigenen Bearbeitungen, die sich zwar eng an die Vorlagen hielten, aber dennoch das gewisse Etwas brachten. "Strange Kind of Woman", "Black Night", "Buddy Doc", "American Woman". Die Songs sind 40, 50 Jahre alt, aber immer noch nagelneu. Die Band beglückte das Publikum mit kraftvollem Material und musikalischen Perlen, die die Leute ihr Leben lang begleiteten. Im Gepäck der Regensburger auch "Whitesnake", Van Halen, "Ufo", Stones und Beatles. Ein grandioser Beitrag zur Weidener Kulturnacht.