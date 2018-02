Kult-Duo Hubert Treml und Franz Schuier am Rosenmontag in der Regionalbibliothek Weiden

Das Regensburger Kult-Duo Hubert Treml und Franz Schuier bietet Faschingsmuffeln eine musikkabarettistische Heimat. Mit neuen Liedern und einem witzigen Mix aus ihren erfolgreichen Programmen bietet das Duo einen "lustigen Abend ganz ohne Gaudi". Ihr amüsantes Liedmaterial im Dialekt kommt dabei ganz ohne Lederhosen-Klamauk, Bierzeltseeligkeit und grobschlächtigem Witz aus. Ihre humorvollen, hymnischen und tiefsinnigen Texte kleiden sie in abwechslungsreiche, mitreißende und zeitlose Musik. Zu erleben sind Treml und Schuier damit am Rosenmontag, 12. Februar , ab 20 Uhr in Weiden in der Regionalbibliothek. Karten gibt's bei "Der neue Tag" in Weiden, im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region.