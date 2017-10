Weiden/Amberg. Viele neue Ansätze, die eines gemeinsam haben, nämlich den Kulturgedanken breitgefächert weiterzutragen: Beim Ideenaustausch vertieften die Oberpfalz-Medien und das Landestheater Oberpfalz (LTO) ihre enge Zusammenarbeit zur Förderung der Kultur in der Region. "Es geht darum, möglichst viele Leute anzusprechen", sagte die geschäftsführende Verlegerin Viola Vogelsang-Reichl (rechts). Mit 4500 Euro unterstützt die Verlagsgruppe nun ihren Medienpartner. "Das Aufgabenheft ist gut gefüllt", erzählte LTO-Geschäftsführer Wolfgang Meidenbauer (Mitte) in einer lockeren Runde am Donnerstag im Weidener Verlagshaus. Dazu gehören die stetige Suche nach neuen Spielstätten wie der Nabburger Spitalkirche. Außerdem habe das Landestheater mit dem "Jungen LTO" zuletzt den Bereich Theaterpädagogik institutionalisiert. 600 Schulen wurden angeschrieben, um ihnen die LTO-Angebote näherzubringen. Die Partner diskutierten auch Neuerungen beim regionalen Ticketsystem NT-Ticket, die Marketingleiterin Ilona Stadler (links) erläuterte, und mögliche Kooperationen etwa im Bereich Unternehmenscoaching. "Für die Aktion ,Lichtblicke' denken wir auch über einen ,Hate-Slam' nach, bei dem die heftigsten Lesermeinungen vorgetragen werden", verrät Vogelsang-Reichl. Hierbei seien Theater und Medien ideale Partner: Kritik anzunehmen gehöre schließlich für beide zum Alltag. Bild: Schönberger