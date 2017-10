Vorsitzender Wolfgang Herzer freut sich, gesteht aber, dass er die Begründung für den Preis nicht kennt. "Ich weiß auch nicht, wer uns vorgeschlagen hat." Er kann sich aber denken, was ausschlaggebend war. "Wir haben den Galeriebegriff erweitert um Kunstvermittlung." Seit 2000 logiert der Kunstverein in der Ledererstraße. Hervorgegangen ist er aus der Galerie Hammer-Herzer hinter dem ehemaligen Café "Blaugold". Eine reine Galerie funktioniert nicht in der Nordoberpfalz, hat Herzer damals festgestellt. "Wer hier Geld für zeitgenössische Kunst hat, kauft in Metropolen."Also hat sich der Kunstverein darauf verlegt, jungen Talenten ebenso ein Ausstellungsforum zu geben wie Lokalgrößen von Friedrich Herlt bis Max Bresele . Aber auch Kaliber vom Schlage Franz Erhard Walther oder A.R. Penck haben Herzer und seine Mitstreiter nach Weiden gebracht. Das ist, in aller Oberpfälzer Bescheidenheit, schon preisverdächtig.