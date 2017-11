Martin Luther ist derzeit allgegenwärtig in den Medien. Es muss also schon etwas Besonderes sein, wenn auch nach dem Höhepunkt des Reformationsjubiläums nun weitere Beifallsstürme der Besucher zu hören sind. Das Landestheater Oberpfalz macht es bei der Premiere des Schauspiels "Martinus Luther" möglich.

Der Reformator muss im laufenden Jahr für ziemlich viel herhalten, dazu zählt auch das wenig inspirierende Pop-Oratorium "Luther", das vor wenigen Tagen im ZDF gesendet wurde. Gut, dass es da als Kontrapunkt auch Theaterstücke gibt, die sich Martin Luther mit Anspruch und Niveau nähern. John von Düffel hat dies mit seinem Schauspiel "Martinus Luther - Anfang und Ende eines Mythos" getan, das vom Landestheater Oberpfalz auf die Bühne gebracht wird.In Szene gesetzt von Till Rickelt (Kostüme: Eva Schwab, Maske: Linde Hammer), feierte es am Samstag in der Regionalbibliothek Weiden eine viel beklatschte, ja berechtigterweise umjubelte Premiere. Der "Mythos Martin Luther" wird freilich auch in Zukunft bestehen bleiben, es geht in dem Schauspiel auch gar nicht darum, diesen zu verstärken oder zu zerstören. Aber das Stück macht eindrucksvoll deutlich, dass Luther nicht nur der große Reformator, ein Erneuerer des Glaubens und charismatischer Prediger war, sondern eben auch Zweifler und Hassprediger gegen Juden und Türken.Es braucht keine große Bühne und keine große Ausstattung, um das Schauspiel in Szene zu setzen. Wessen es allerdings dringend bedarf, sind grandiose Schauspieler, um der ganzen Wucht des Drei-Personen-Stücks mit verteilten Rollen Ausdruck zu verleihen. Rickelt hat mit dem Gespann Julian Struck, Christian Hofmann und Claudia Lohmann ein kleines, aber äußerst feines Ensemble zur Verfügung, das die Rollen perfekt ausfüllt und Geschichte erlebbar macht. Das Geschehen spielt sich auf sehr engem Raum ab, die Nähe der Zuschauer bis an den unmittelbaren Bühnenrand schafft eine atmosphärische Dichte, die kaum Platz zum Durchschnaufen lässt. Volle Konzentration ist bei Besuchern wie Schauspielern gefragt. Die Handlung ist zweigeteilt: Im ersten Abschnitt, der 1505 bis 1517 spielt, geht es um die "Dämonen des Anfangs", um die Zeit, in der Luther Priester wird, Papst und katholische Kirche herausfordert und die Gesellschaft umkrempeln will. Der zweite Abschnitt nach der Pause spielt in den letzten Tagen Luthers im Jahr 1546. Der Reformator erscheint als alter, kranker, verbitterter Mann.Die ersten Minuten des Abends gehören ganz dem selbstquälerischen Monolog von Julian Struck, der im ersten Teil des Stückes den jungen Luther und dessen (Gewissens-)Konflikte mit dem Vater, der Weiblichkeit und dem Glauben mit einer überbordenden Leidenschaft darstellt. Ähnlich gelingt ihm auch die Rolle des Studenten Pius Rosenkranz nach der Pause. Claudia Lohmann überzeugt im ersten Teil des Abends als Frau - Sinnbild für die Verführungen, mit denen Luther zu kämpfen hat - sowie als heuchlerischer Ablassprediger Tetzel. Im zweiten Teil schlüpft sie in die Rolle von Luthers Ehefrau.Komplettiert wird das Ensemble durch einen überaus präsenten Christian Hofmann, der im ersten Teil Luthers Vater Hans sowie den Luther-Förderer von Staupitz darstellt und im zweiten Teil den alten Martin Luther verkörpert. Neben den Rollenwechseln meisterten die drei Akteure noch eine weitere Herausforderung mit Bravour - nämlich die dem 16. Jahrhundert nachempfundene Sprache, die das Geschehen auf der Bühne noch authentischer macht. Luther - der große Reformator oder ein tragisch Gescheiterter? Das muss jeder Zuschauer selbst entscheiden. Das spannende Persönlichkeitsbild dieser großen historischen Figur gibt wertvolle Anregungen dazu. Viel Applaus war der Lohn für alle Beteiligten auf und hinter der Bühne.