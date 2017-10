April, April - im Oktober. Wetterkapriolen bereiteten den Veranstaltern und zahlreichen Beteiligten beim "Kunstgenuss bis Mitternacht" am Freitag bange Stunden. "Wird's was oder wird's nass?", fragten sie sich tagsüber, während sich Sonne und Wolken am Himmel abwechselten. Es wurde was - natürlich, wie immer. Und zumindest zum offiziellen Auftakt um 18 Uhr hielt der Himmel seine Schleusen auch geschlossen. Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Stadtmarketing-Geschäftsführerin Andrea Schild-Janker konnten die Ansprachen auf dem Oberen Markt ohne Regenschirm halten. Zur Seite standen ihnen dabei die Nachtwächter Richard Hallmann und Thomas Schuster sowie Türmer Christian Stahl, der viele Interessierte später im Kirchturm von St. Michael in schwindelnde Höhen führte. Gleich nach den Reden ging's los: Mit Lichtspielen, Lesereisen mit dem LTO im Kultour-Bus, mit leckeren Schmankerln für Auge, Ohr und Gaumen. Denn neben den künstlerischen Arbeiten und Aktionen, die Laien und Profis zu diesem Abend beisteuerten, hielten die Gastgeber wie immer Genüsse für den Gaumen parat. In fester und flüssiger Form. Schließlich ist Kunst alles andere als eine trockene Angelegenheit.