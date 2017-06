Outfit, Haare, Stimme: Mathias "Lemmy" Kiener bringt die Zuschauer im "Salute"-Biergarten wieder in die 1980er Jahre. In seinem Solo-Projekt verpasst er den Rock-Klassikern einen neuen Anstrich. Der Auftritt begeistert - auch ohne elektronischen Firlefanz.

Rothenstadt. Eine leicht getönte Brille, lange blonde Haare und dazu eine Stimme, die an die Glamour-Rockgrößen der 70er- und 80er-Jahre erinnert - Mathias "Lemmy" Kiener macht nicht nur äußerlich keinen Hehl daraus, dass er "ein Kind der 80er" ist. "Ich bin mit dieser Musik groß geworden", sagte er am Freitagabend im Rockmusikclub "Salute" bei seinem Auftritt im sehr gut besuchten Biergarten.Es war ein Versprechen, das "M.K. unplugged" - so heißt sein aktuelles Solo-Projekt - vom ersten Song an konsequent einlöste. Gut, ab und an gab es kleine musikalische Abschweifer in die 70er- und auch 90er-Jahre, aber grundsätzlich kamen die meisten Songs aus der Zeit von 1980 bis 1990. Eines wurde dabei schnell klar: "Lemmy", früher Mitglied bei "AC/DX." und "Roxxess", ist ein Vollblutmusiker. Das war er zu seinen Band-Zeiten schon, das ist er auch auf seinen Solo-Pfaden.Nachdem es bis auf ein paar Regentropfen im "Salute"-Biergarten trocken blieb, legte "Lemmy" drei Sets à 45 Minuten hin, welche die Zuhörer begeisterten. Egal, ob "Down Under" von "Men at Work", "We Built This City" von "Starship", "Here I Go Again" von "Whitesnake" oder "Jessie's Girl" von Rick Springfield - der Sänger bedient sich an den Originalen, aber verpasst ihnen ganz originelle neue Arrangements, die die Songs einzigartig machen.Eben Rock-Classics "unplugged", von denen er auch welche von "Van Halen", "Metallica", oder "Nickelback" im Gepäck hatte. Alle Lieder wurden dabei ohne großen elektronischen Firlefanz dargeboten, es kamen lediglich Looper sowie Stomp-Boxen zum Einsatz, was aber dem 80er-Flair in keinster Weise schadete.