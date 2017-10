Das "Neue Linda" ist ein Ort, der in seinem Dasein als Kneipe nicht nur zahlenden Gästen offen steht, sondern immer wieder auch der kostenfreien Kunst. Und Künstlern der zumeist ausgefallenen Art wohlgemerkt, in der Wirtsstube gleich unterhalb des Weidener Kunstvereins, dezent geschmückt mit einem Rainer Werner Fassbinder-Bierfilzl an der Wand.

Ein Heimspiel für Alfons Bauer, den Veteranen der Weidener Prosa- und Lyrik-Szene, der dem musikbegeisterten "Linda"-Gänger auch schon lange durch seine Band "Sentementol" geläufig sein dürfte. Bauer hatte am Freitagabend wieder ein paar lose Blätter mit neuen Texten im Gepäck, welche er, beim Bier sitzend, temporeich vortrug: Geschichten und Gedichte, die sich zwischen Horror und herzhaftem Lachen bewegen. Mit Protagonisten, die etwa von den Sternsingern eine Magenoperation geschenkt bekommen und in einer Kantine des Grauens, in welcher der Koch die Nahrung mit einem Spaten schaufelt, auf einen restevernichtenden Fressack treffen, einen Mann wie eine übermächtige Made, dessen Gewicht nur noch mit einer Lkw-Waage gemessen werden kann.Dann ist da etwa noch die Story von der menschlichen Waschmaschine mit einem Stabmixer im Leib, die neben der Wäsche auch noch das Ohrenschmalz aus dem Gehörgang spült. Dazwischen beschreibt Bauer in Gedichten die Lebenswelten und Schicksale eines Igels im Fernverkehr und eines Trachtlers auf der Wiesn, ehe er, mit der Stimme einer alten grantelnden Frau, sich mit dem Schubkarren zum Baumarkt aufmacht.Zum Schluss erzählt er schließlich noch von einer Ekel-Version der alten Frau Holle, die sich nicht im Schnee, sondern in einem Meer aus Schuppen herumwälzt. Na Prost.