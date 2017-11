Früher war er sein Vorbild, sein Idol. Mittlerweile hat Tom Liwa mit Neil Young musikalisch abgeschlossen. Dies und noch einiges mehr erfahren die Zuhörer am Donnerstagabend bei der "Klein & Kunst"-Reihe im Untergeschoss der Max-Reger-Halle. Es ist kein alltägliches, austauschbares Konzert, das der 56-jährige Liedermacher auf die Bühne bringt.

"Falsch bei Neil Young" heißt eines der Lieder des Abends. Es kommt einer Abrechnung mit dem Musiker nach einem Konzert auf der Berliner Waldbühne gleich. "Die Musik ist immer noch mein, aber der Rock'n'Roll ist zu groß geworden - ich pass' da nicht mehr rein", singt Liwa. Dabei räumt der Liedermacher in seinem Song durchaus ein, dass er viel von Young gelernt habe - so von dessen früherer Band "Buffalo Springfield" das Fahrradfahren. Mittlerweile, so singt Liwa, könne er das aber ganz alleine - und sogar freihändig.Bekanntheit in der Szene erspielt sich Tom Liwa mit seiner Band "Flowerpornoes", mehrmals war er mit der Truppe bereits in der Oberpfalz. Der Solo-Künstler Liwa, der der Musik beinahe schon einmal für immer abgeschworen hätte, ist ein leiser, reduzierter, gelegentlich auch kauzig wirkender Musiker. Beim Spiel auf der Gitarre nimmt er sich meist zurück. Statt kraftvoller und dynamischer Akkorde verlegt er sich eher aufs Streicheln und Zupfen des Instrumentes. Die Textzeilen bergen eine Mischung aus Poesie, Abbild der Realität und feiner Ironie. Mal schlägt er melancholische Töne an, dann wieder kommt eine große Zufriedenheit zum Ausdruck. "Meistens war's geil", singt er dazu."Wovor hat die Welt am meistens Angst?", "Doofe in einer doofen Welt", "Ich will nicht sterben und nicht erwachsen werden" - nicht auf alle Fragen, die ihn bewegen, hat Liwa eine Antwort. Muss auch nicht sein, es reicht sie aufzuwerfen. Das Publikum, das den Ausführungen Liwas fast schon andächtig lauscht, ist zufrieden und spart nicht mit Applaus. Zwischendrin unterhält der Sänger mit Episoden über das "Schwiegervater-Hemd" oder erläutert, warum es für einen Liedermacher eigentlich am sinnvollsten sei, immer mit dem Gedanken aufzutreten, dass man vor schwangeren Frauen singe. Mit zwei Zugaben verabschiedet sich Liwa.