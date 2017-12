Im Oldtimer um die Welt - eine verrückte Idee? Die Amberger Sabine Hoppe und Thomas Rahn haben das Abenteuer gewagt und bereisten in ihrem zum Expeditionsmobil umgebauten Lkw 54 Länder auf 5 Kontinenten .

In der Fotoreportage "Abenteuer Transafrika" berichten sie von der Schönheit und Vielfalt des afrikanischen Kontinents, vom Überwinden vieler Hindernisse und manch überraschender Begegnung. Zu Gast sind sie mit dem Vortrag am Samstag, 6. Januar , um 19 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten sind erhältlich bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf. Weitere Informationen gibt es auf www.abseitsreisen.de. Bild: Hoppe/Rahn