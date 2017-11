Tiere sollen Tiere sein und Pflanzen eben Pflanzen. Nur Rodolfo träumt von einem Wesen, "das fliegen kann wie ein Vogel und so schön ist wie eine Blume". Damit Rodolfo seine dummen Gedanken vergisst, wird er in eine triste Insektenwerkstatt versetzt - mit unerwarteten Folgen.

"Die Werkstatt der Schmetterlinge" Das Stück ist für alle ab 4 Jahren. Die Besetzung : Rodolfo (Doris Hofmann), Fedora und weitere Rollen (Barbara Trottmann), Erzählerstimme János Kápitany, Dramaturgie Tina Lorenz, Kostüm Eva Schwab, Regieassistenz Anna Kunz, Maske Saskia Lang, Technik Ralf Grimaldi, Requisite/Werkstatt Stefanie Gallitzendörfer, Christian Hofmann.



Vorführungen sind am Samstag, 25. November, 16.30 Uhr; Sonntag, 26. November, 14.30 Uhr; Dienstag bis Freitag, 28. November bis 1. Dezember, vormittags je zwei Schulvorstellungen; Samstag, 2. Dezember, 16.30 Uhr, Sonntag, 3. Dezember, 14.30 Uhr, Dienstag bis Freitag, 5. bis 8. Dezember, vormittags je zwei Schulvorstellungen, Samstag, 9. Dezember, 16.30 Uhr, Sonntag, 10. Dezember, 14.30 Uhr, Dienstag, 12. Dezember, vormittags Schulvorstellungen.



"Die Werkstatt der Schmetterlinge" heißt das Kinderstück nach einem gleichnamigen Bilderbuch von Gioconda Belli und Wolf Erlbruch, das vom Landestheater Oberpfalz in der Regionalbibliothek auf die Bühne gebracht wird. Regie führt Michelle Völkl, die im Interview erzählt, warum dieses Jahr ausgerechnet dieses Stück für die Weihnachtszeit ausgewählt wurde.Michelle Völkl: Ich kann Rodolfo sehr gut verstehen. Ich bin auch ein Kopfmensch und kenne die Situation, wenn ich weiß, dass in mir eine super Idee schlummert, aber ich noch nicht weiß, wie ich da rankommen soll. Mittlerweile habe ich allerdings eine sehr gute Methode entdeckt, bei der mein Kopf kurz abgeschaltet ist und ich dann plötzlich die Lösung habe. Nämlich beim Zähneputzen.Völkl: Ich hatte meine Ausbildung zur Ergotherapeutin erfolgreich abgeschlossen, hatte einen guten und sicheren Job und dann ließ mich der Traum nicht los, doch noch professionelle Schauspielerin zu werden und auf die Schauspielschule zu gehen. Ich gebe zu, ich war anfangs der größte Zweifler, aber mein Traum hat so stark in mir gebrannt, dass ich die Ängste und Zweifel über Bord geworfen habe und es probiert habe. Jetzt bin ich wahnsinnig froh darüber und kann sagen, dass ich in beiden Berufen tätig sein kann und sehr glücklich damit bin.Völkl: Weil es verzaubert! Die Weihnachtszeit steckt für mich voller magischer Momente, die einen bezaubern und glücklich machen. Und auch die Geschichte, in der Rodolfo und seine Freundin Fedora im wahrsten Sinne die Welt erschaffen hat, enthält verzaubernde Momente, die ins Herz gehen.Völkl: Jede Arbeit an einem Stück ist komplett unterschiedlich. Jedes Stück bringt andere Geschichten mit, die wir auf der Bühne erfinden dürfen. Was dieses Mal ganz besonders anders ist, ist, dass ich die Theaterfassung für "Die Werkstatt der Schmetterlinge" selbst geschrieben habe. Deshalb wusste ich seit Monaten genau, wie ich mir das Stück auf der Bühne vorstelle und hatte wahnsinnig viele Ideen. Wie diese jetzt durch die beiden Schauspielerinnen mit Leben gefüllt werden, freut mich besonders. Ach, aber es gibt doch noch etwas, das eine Parallele zu "Ox und Esel" ist: Doris Hoffmann!