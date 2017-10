Auch der Weidener Jazz-Zirkel möchte seinen Beitrag zum Luther-Jahr leisten: Kurzfristig war letztes Jahr die junge, jetzt in New York lebende Schlagzeugerin Mareike Wiening als Ersatz im Sven Faller Trio eingesprungen. Dass sie auch eine hervorragende Komponistin und Bandleaderin ist, kann man bei ihrem aktuellen Luther-Projekt erleben. Mit diesem findet sie einen Zugang zu Martin Luther über die amerikanische Geschichte und mit ihr dem unvergessenen Martin Luther King. In Martin Luthers Tischreden findet sich eine charakteristische Bemerkung: "Die Noten machen den Text lebendig". Genau das hat sich Mareike Wiening gedacht und die Botschaft von Martin Luther King vertont. Am Samstag, 7. Oktober, spielt das "Mareike-Wiening-Quintett" um 20 Uhr im Bistrot Paris in Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb