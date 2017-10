Premiere vor der Premiere: Zum ersten Mal veranstaltet das Landestheater Oberpfalz eine Matinee, von denen künftig noch weitere folgen sollen, um im Saal der Regionalbibliothek eine Kostprobe seiner laufenden Arbeit zu geben. "Malala - Mädchen mit Buch" steht ab kommendem Donnerstag auf dem LTO-Spielplan.

Zeitgleich - und thematisch verwandt - öffnet an diesem Sonntagmorgen nur ein Stockwerk tiefer die Unicef-Wanderaustellung "Kinder haben Rechte". Auf zehn Tafeln werden universelle Rechte von Kindern erläutert, welche jedoch nicht überall auf der Welt zur Geltung kommen, wie das Recht auf Gleichheit, Gesundheit oder das Recht auf Bildung.Und genau dieses Bildungsrecht steht im Vordergrund des Ein-Personen-Schauspiels von Nick Wood, das den Lebens- und Leidensweg der jungen pakistanischen Aktivistin Malala Yousafzai genauer unter die Lupe nimmt, von ihrer Verfolgung durch die Taliban bis zum Erhalt des Friedensnobelpreises. In einem Werkgespräch von Dramaturgin Tina Lorenz mit Schauspielerin Doris Hofmann und Regisseur Till Rickelt geben die Akteure des LTO dann einen Einblick in ihre laufende Produktion, vor dem schon fast fertigen Bühnenbild bestehend aus "einem kunstvoll angerichteten Chaos".Einen Einblick auch in die Gedankengänge der Macher bei ihrer Arbeit mit Theatertexten und der Übertragung dieser auf die Bühne, welche der Öffentlichkeit sonst eher verborgen bleiben. Regisseur Rickelt gesteht: "Es ist immer wieder auch ein frustrierender Prozess."Inhaltlich habe man die Entscheidung getroffen, mehr aus dem von Malala veröffentlichen Buch in den Text einfließen zu lassen und aus dem Autor im Original eine Autorin zu machen. Eine Autorin, die sich nun weniger mit der Schreibblockade abmüht, unter der sie leidet, sondern verstärkt Anteil nimmt am Alltag der jungen Pakistanerin, bei ihrem Kampf, die Schule besuchen zu dürfen. "Man muss eine eigene Form für sich finden", so Schauspielerin Doris Hofmann.Diese Idee von der Form setzt sie dann auch in die Tat um, schlüpft zehn Minuten lang in ihre Autoren-Rolle, in der Hofmann mal nachdenklich am Schreibtisch vor dem Computer sitzt, nur um wieder plötzlich aufzuspringen und in dem Gewirr aus Schachteln und losen Blättern zu wühlen, wo sie immer wieder Brocken von Malalas Gedanken findet. Die Stärke dieser Herangehensweise zeigt sich schnell: Es ist nicht einfach nur ein Monolog, eine Nacherzählung, bei dem die Person auf der Bühne den Zusehern immer ein paar Schritte voraus scheint. Vielmehr entdeckt die Schriftstellerin, sichtlich überrascht, ständig Neues, und muss diese neue Information dann zeitgleich mit dem Publikum verarbeiten.Auf diese Vorpremiere des Schauspiels folgt am 12. Oktober in der Regionalbibliothek dann die eigentliche Erstaufführung, für alle ab 12 Jahre.