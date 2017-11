Das 1989 gegründete "Artemis Quartett" gilt heute als eines der weltweit führenden Quartette. Es ist mehrfach preisgekrönt. Zum vierten Mal wird es am Sonntag, 26. November , in der Reihe "Meisterkonzerte" in der Weidener Max-Reger-Halle gastieren. Beginn ist um 17 Uhr. Erklingen wird Mendelssohns 3. Streichquartett op. 44/1, Schostakowitschs 7. Quartett aus dem Jahre 1960 und Robert Schumanns Streichquartette op. 41. Karten für das Konzert des "Artemis Quartetts" gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Nikolai Lund