Von der Klassik zum Pop und wieder zurück: Für Marie Spaemann - kurz: Mela - sind die musikalischen Grenzen fließend. Auf der "Sünde"-Bühne (Hintereingang Josefshaus) wird sie am Freitag, 6. Oktober, ab 20.30 Uhr alleine auftreten und ihren Gesang mit dem Cello begleiten. Mela ist Preisträgerin des Johannes-Brahms-Wettbewerbs, ehemalige Stipendiatin der Seymour-Obermeyer-Stiftung sowie Solistin in so einigen Symphonie- und Kammerorchestern. Zusätzlich widmet sich die gebürtige Wienerin eben ihrem Singer-Songwriter-Projekt "Mela". In ihren Liedern lässt sie auf ihrem Instrument trommelnd, zupfend, streichend Elemente aus Klassik, Soul oder Jazz zu einer einzigartigen Mischung verschmelzen.