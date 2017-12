Wer Michael Patrick Kelly heute trifft und ein Autogramm von ihm wünscht, bekommt eine sanfte Abfuhr. Er signiert nichts mehr. Ein weiser Mann tut das nicht. Wer Glück hat, bekommt ein kleines Medaillon christlichen Inhalts geschenkt.

Auszeit vom Erfolg

Intensive Musik

München. Die Zeiten, als Michael Patrick noch Paddy war, ein Jugendlicher mit langen Haaren, der mit seiner Kelly-Straßensänger-Großfamilie im Doppeldecker-Bus durch Europa reiste, ja später ganze Stadien füllte, gehören der Vergangenheit an.Die Texte seiner neuen Songs sind inhaltsvoller geworden. Aus dem kleinen Paddy wurde ein ernst zunehmender Singer/Songwriter. 2004 hatte er sich für sechs Jahre zur Läuterung ins Kloster zurückgezogen. Er nahm Distanz vom Stress und vom farbigen Abglanz des Erfolgs, die seine Seele zu zerstören drohten. Er nahm Auszeit von der Familie, die sich im Streit trennte. Die Fallhöhe war hoch. Der Aussteiger mit Selbstfindungsfantasien hat es aber geschafft."Ich lebe noch!" ruft er am Dienstagabend den Münchner Fans zu. Im Gegensatz zu vielen Rock-n-Roll-Legenden, die frühzeitig gestorben sind. Sie hätten nach der Devise gelebt: Schnelles Leben, früher Tod. Er verfolge ein anderes Prinzip: Langsam leben und alt werden. Ihnen hat er ein "Requiem" geschrieben. Im Hintergrund werden die Namen und Gesichter abgespult: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Michael Jackson, George Michael, Jim Morrison. Gänsehautfeeling. Paddy dankt seinem Schöpfer, dass der es ihm vor 13 Jahren ermöglicht hat, gerade noch einmal die Kurve zu kriegen. Er ist voller geworden. Das macht wohl die gute Küchen in seiner Wahlheimat Niederbayern. Einen Song bringt er auf Deutsch: "Flüsterton" von Mark Forster, den er heuer beim Tauschkonzert "Sing meinen Song" neu interpretiert hat.Das eindrucksvolle, hoch motivierte Konzert im nicht besonders schönen Ambiente der Kleinen Olympiahalle, wird wohl in Erinnerung bleiben. Was früher bei den Konzerten der Kelly-Family ins Gekreische der damaligen Zahnspangengeneration ausartete, ist heute Jubel. Die Fans sind mit ihrem Paddy älter geworden, unterstützen heute seine intensive Musik. Mit der Musik seiner Geschwister geht der 40-jährige auf Distanz. "An Angel" wird kurz angespielt, erstickt aber bereits im Refrain. Es sind persönliche Songs, mit wunderschönen Melodien unterlegt. Teilweise haben sie autobiographische Züge. Einer, der mal ein Riesen-Star war und dann ins Kloster ging, hat schließlich was zu erzählen. Kelly ist gläubiger Christ, das kann er nicht verleugnen. Er singt von "Lazarus", von Trauer, menschlicher Enttäuschung, aber auch von Leidenschaft und Hoffnung. "Hope" - ein kirchentaugliches Lied.Kellys unvergleichliche, glasklare Gesangsstimme trägt das Konzert. Aber auch seine Spitzenband dokumentiert erstaunliche Live-Qualität. Die Atmosphäre von der Bühne überträgt sich eins zu eins hinunter ins Publikum, das sichtlich froh darüber ist, dass Kelly den Weg auf die Bühne zurückgefunden hat. Rockige Nummern, Balladen - ein facettenreiches Set. "All human beings": Wir sind alle Menschen.Auch wenn jeder in seinen eigenen Kelly-Family-Erinnerungen schwelgt. Man vermisst sie nicht, die alten Gassenhauser. Im Konzert zeigt sich Paddys erstklassiges und zeitloses musikalisches Talent. Im Finale wird es dann aber schon noch mal ganz laut, wenn bei der Mitklatsch-Nummer "ID", dem Titelsong des jüngsten Albums, die Halle tobt und Kelly mit "Shake away" noch einen draufsetzt.