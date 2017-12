Mord geht immer und zu jeder Jahreszeit: Wenn dann auch noch ein berühmtes Ermittlerduo der Kriminalliteratur die Spur aufnimmt, ist für gute Unterhaltung gesorgt. Am Donnerstag lassen Miss Marple und Inspektor Craddock in der Max-Reger-Halle dem Verbrechen keine Chance.

Rätselhaftes Verbrechen

Knallharte Ermittlung

Es ist auch die Geschichte eines Kennenlernen, die auf der Bühne erzählt wird. Zum ersten Mal treffen Miss Marple und der Inspektor in Agatha Christies "Ein Mord wird angekündigt" aufeinander. Als Zuschauer muss man sich natürlich lösen von den Bildern im Kopf, wohl so ziemlich jeder im Saal hat Margaret Rutherford als etwas schrullige ältere Dame und einen in ihrem Schatten stehenden Charles Tingwell als Kriminalpolizisten vor Augen.Bei der Inszenierung in Weiden darf natürlich Ron Goodwins populäre Miss-Marple-Erkennungsmelodie zwischen den Szenen nicht fehlen. m Zwei Schauspieler verleihen den beiden zentralen Figuren ihre persönliche Note und geben ihnen einen eigenen Charakter - als Miss Marple agiert Christl Bergmeier und in die Rolle des Inspektor Craddock schlüpft Fernseh-Liebling Erol Sander. In Szene gesetzt wird das Stück von Regisseur Jörg Herwegh mit dem Ensemble Komödie Wasserburg."Am Freitag, 13. Oktober, wird auf Gut Little Paddocks um 18.30 Uhr ein Mord stattfinden. Freunde werden gebeten, diesen Hinweis als Einladung aufzufassen", ist in der Zeitung zu lesen. Die irritierende Anzeige sorgt für Unruhe auf dem Anwesen, wo sich eine Menge dmerkwürdiger und skurriler Zeitgenossen - darunter auch Miss Marple - rund um die Besitzerin Letitia Blacklock (Gabriele Preuß) versammelt hat. Gespannt wartet die Gesellschaft im Wohnzimmer, als plötzlich das Licht ausgeht. Die Tür wird aufgerissen; der vage Schein einer Taschenlampe geistert durch den Salon. Es fallen Schüsse. Als kurz darauf die Leuchter wieder angehen, löst sich das erstarrte Schweigen der Gesellschaft: auf dem Fußboden liegt die Leiche eines schwarz gekleideten Mannes und Letty Blacklock hat eine Verletzung am Ohr. Alle Spuren deuten Selbstmord oder auf einen Unfall hin.Es beginnt die Zeit für Miss Marple und Inspektor Craddock. Schritt für Schritt nehmen sie sich gemeinsam die Zeugen vor, mit viel Harmonie und Wortwitz gelingt Bergmeier und Sander eine Ermittlung, der die Zuschauer gerne folgen. Auch als männlicher Theater-Besucher muss man neidlos anerkennen, dass Frauen-Liebling Sander (nicht wenige der zahlreichen Zuschauer in der Max-Reger-Halle dürften wegen ihm gekommen sein) seine Sache wirklich ausgezeichnet macht: mal etwas tollpatschig, dann wieder genial kombinierend, mal der schmachtende Frauenversteher, dann wieder der knallharte Inspektor.Sander trägt das Stück, dennoch haben auch die anderen Mitspieler auf der Bühne genügend Raum, um sich in Szene zu setzen. Christl Bergmeier gibt eine alles andere als schrullige Miss Marple, die bereits ihre richtigen Schlüsse zieht, als der Inspektor noch Zeugen befragt. Von den weiteren Darstellern des Abends kommt vor allem Constanze Baruschke eine dankbare Rolle zu, die sie mit viel Witz meistert: sie agiert als Miss Blacklocks ungarische Köchin mit viel Temperament und Leidenschaft. Weitere Akteure sind Kirsten Lossin als herrlich überkandidelte Bunny und Steps Lossin als lethargischer Constable Berkley. Jede Menge Geheimnisse in ihre Rollen packen Nathalie Dorff als Julia Simmons, Andreas Schwankl als Patrick Simmons, Karin Killy als Philippa Haymes und Peter Fritsch als Edmund Swettenham.Miss Marple und Inspektor Craddock wären natürlich nicht die, die sie sind, wenn sie das mörderische Spiel nicht durchschauen würden. Dass die Inszenierung gelegentlich die Spannungskurve nicht halten kann, ist auch in der komplexen Geschichte begründet, die im Hintergrund erzählt werden muss, um die Zusammenhänge zu verstehen. Diese Schwäche wird aber durch die schauspielerischen Leistungen allemal wettgemacht - was schließlich auch der kräftige Schlussapplaus dokumentiert.