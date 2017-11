Mitreißender Flamenco

Einen mitreißenden Flamencoabend erlebte Weiden mit der Gruppe "Juerga Flamenca". Die vier Künstler tauchten ein in die Welt des Flamencos mit allen Facetten: Liebe, Leid, Freude, Sehnsucht und Leidenschaft. In "La Fiesta del Sur" war alles geboten. Erstaunlich viele Gäste ließen sich trotz Fußballländerspiels am Freitagabend im Postkellersaal in den Süden Frankreichs entführen, in die Camargue und die Provence. Die Gruppe besteht aus den Tänzerinnen Anette Darda "La Maruja", Olivia Muriel Roche, dem Sänger Mateo Campos und dem Gitarristen Antonio Cortes. Durch den ausdrucksstarken Tanz kamen gelebte Geschichten zum Vorschein, begleitet durch das virtuose Gitarrenspiel von Antonio Cortes und den gefühlvollen Gesang von Mateo Campos. Die Musiker mit spanischen Wurzeln sind mit dem Flamenco aufgewachsen und vermittelten diese Kunst authentisch. Nur vier Konzerte gibt die Gruppe in Deutschland. Der Kontakt in die Max-Reger-Stadt kam über den gebürtigen Weidener Wolfgang A. Bäumler zustande, der über seine Münchner Konzertagentur die Fäden zog. Für Herbst 2018 plant er die Aufführung des Stücks "Bayerisch für Anfänger" im Postkellersaal. Bild: Dobmeier