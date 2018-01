Ein heilloses Durcheinander. Trotzdem hat alles seine tiefe Bedeutung. Sogar die Beschriftung auf den Schildern. "Mduduzis Hair Salon" oder "Little Neos Supermarket" haben einen Hintergrund.

Begabte Akrobaten

Knallbuntes Leben

In diesem Friseur-Salon hat Tänzerin Brenda Mafojane auf der Tournee das Ensemble-Mitglied Mduduzi kennen- und lieben gelernt. Das Paar hat inzwischen eine Tochter namens Neo und teilt sich jetzt Bühnen-Job und Babyjahr, wobei Mama Brenda als Tänzerin das Geld verdient. Es ist bemerkenswert, wie stilsicher und routiniert die Akrobaten, Tänzer und Musiker aus halb Afrika ihre Geschichten erzählen.Geschichten aus den Townships, wie es sie in Afrika allzu häufig gibt. "Wir sind so verliebt in die Kulisse, dass wir kein neues Show-Konzept entwickelt haben", meint Hubert Schober, der den Abend produziert. "Wir haben so viel Spaß daran, deshalb haben wir es beibehalten. In zwei Jahren gibt's aber was revolutionär Neues." Talent-Scout Winston Ruddle sei schon auf der Suche.Die Besucher in der Max-Reger-Halle werden zweieinhalb Stunden lang mit den Besonderheiten eines afrikanischen Sonntags konfrontiert. Sich bequem hängen zu lassen, geht da nicht. Sonntag ist Gottesdienst-Tag. Egal ob die Nacht durchzecht wurde oder nicht. "Mother Africa" achtet streng auf die religiösen Traditionen und trommelt ihre Pappenheimer aus den Betten. Flockig ironisch kommt die prächtige Kette ins Laufen.Sie stammen aus Äthiopien, Tansania, Kongo, Südafrika, Zimbabwe, Elfenbeinküste und Ägypten. Kouassi Jean Marc Agbogba, Charles Edward Hizza, Lisakhanya Nongqongqo. Alles hochbegabte Künstler mit spektakulärer Akrobatik, mitreißenden Choreographien und erstklassiger Musik.Erste Dehnübungen nach dem Aufstehen in der Wellblechsiedlung aus Pappe gibt es an der Kletterstange. Vier-Mann-hoch rutschen die Athleten daran rauf und runter. Straßenverkäufer, Gaukler mischen unter die schick gekleideten Kirchgänger. Junge Männer buhlen mit Kunststücken um die Gunst der Frauen. Das ist das knallbunte Leben auf dem Schwarzen Kontinent.Die Künstler haben alle das Zeug, sich international zu präsentieren: Schlangen-Frauen, kräftige Muskelmänner, ein Ball-, ein Rad-Künstler, einer der auf dem Einrad die Slackline nimmt, nicht ohne vorher das Publikum anzufeuern. Percussion, "Hakuna Matata", Breakdance, Jonglagen, Sprung- und Balance-Akrobatik zwischen Strohütten und Markständen.Die talentierten Künstler kommen aus allen sozialen Schichten und haben verschiedene Religionen. Das überwinden sie und zeigen was sie könne. Die Zuschauer merken ansteckenden Enthusiasmus und feuern mit Applaus dagegen. Auf der Bühne stehen Menschen mit Träumen und Hoffnungen, mit Energie und Zukunft und zeichnen ein farbenprächtiges Bild ihrer Heimat.

