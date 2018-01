Der "Circus der Sinne" kehrt auf die Bühne zurück und gibt am Donnerstag, 25. Januar, ein Gastspiel in der Max-Reger-Halle: "Mother Africa" ist seit Kurzem mit seiner Neuinszenierung "New Stories from Khayelitsha" auf Tour. Dabei erleben die Zuschauer Geschichten aus einem der größten Townships Südafrikas: Khayelitsha, das etwa 30 Kilometer vor Kapstadt liegt.

In einer außergewöhnlichen Kulisse aus kleinen Hütten und Ständen aus Wellblech, Holz oder Pappe, zwischen Straßenverkäufern und Gauklern zeigen die Regisseure Winston Ruddle (Zimbabwe) und Ulrich Thon (Deutschland) einen Tag im Township. Dabei gibt es unter anderem spektakuläre Aktionen auf einem BMX-Rad, mit schwindelerregenden Stuhl- und Menschenpyramiden, übermütige Tänze auf einem freischwingenden Seil oder waghalsige Balance-Aktionen zu sehen. Außerdem beeindrucken vier Schlangenfrauen mit einer Nummer aus Kontorsion und Handstandakrobatik. Musikalisch untermalt wird die rund zweistündige Show (inklusive Pause) mit afrikanischen Rhythmen der Mother-Africa-Live-Band, African-Drum-Soli und Gospel-Gesang. Über 30 afrikanische Akteure aus unterschiedlichen Ländern bringen die Lebensfreude des "schwarzen Kontinents" auf die Bühne.