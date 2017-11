Irland, die grüne Insel? Ja, das Eiland schillert tatsächlich in den schon von Johnny Cash besungenen 40 verschiedenen Grüntönen. Über dieses Klischee hinaus hat Irland aber noch weitaus mehr zu bieten. Wiesen, Moore, wild zerklüftete Steilklippen, kilometerlange Sandstrände, Steinzeitgräber, Burgen und Klöster, lebhafte Städte, Pubs, Guinness und Whiskey.

Die Schönheit der Landschaft ist wohl die Hauptattraktion Irlands, die jährlich Tausende von Besuchern anzieht. Im Süden locken kilometerlange Sandstrände. Dank des Golfstroms zeigt sich hier eine subtropische Vegetation.In ihrer Live-Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Mittwoch, 15. November, ab 19.30 Uhr in derStadthalle in Neustadt/WN über ihre Reisen durch Irland. Karten gibt's unter anderem auf www.nt-ticket.de