Das Allerbeste kam zum Schluss: "Skandal im Sperrbezirk". Weit mehr als 2000 Besucher hatten es sich vor dem Musikpavillon im Max-Reger-Park gemütlich gemacht, wo am Mittwoch "Murphy's Gang" in geballter Ladung einen Rock-'n'-Roll-Gassenhauer nach dem anderen bei leicht gedämpfter Lautstärke über den gepflegten Rasen schickten. Es herrschte "Sommer in der Stadt". Ansonsten war's ja ein "Saublöder Tag", glaubte man dem Opener der "Spider Murphy"-Coverband. "Ois Rock 'n' Roll" lautete das Motto der Amberger um Andreas Prechtl. Einige aus dem Publikum zogen sich ihre "Rock'n'Roll Schuah" an und zeigten dem Rest, was eine teilakrobatische Tanznummer ist. Picknick-Decken, Klappstühle oder einfach auf den Rasen gesetzt. Das "Rock 'n' Roll Rendezvous" und der "Steuerflüchtlingsblues" funktionierten genauso, wie "Wo bist Du?", "Mit'n Frosch im Hois" und "Pfüti Gott Elisabeth". Bild: Kunz