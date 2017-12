Die Münchner Formation "Harmonic Brass" verspricht: "Vergessen Sie alles, was Sie bisher an Musik gehört haben. Zumindest, wenn diese Musik in Zusammenhang mit Essen und Trinken steht. Ein ganzes Jahr haben wir an diesem Programm gearbeitet, mit dem Ziel, dass Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft, während Sie uns zuhören." "Harmonic Brass" sind am Samstag, 28. Januar , ab 19 Uhr in der Amberger Paulanerkirche zu erleben. "So gut hat Ihnen noch nie ein Konzert geschmeckt!". Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Mike Meyer