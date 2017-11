Musik verbindet. Zum Beispiel das "SPD-Lied" mit dem deutschen Text "Brüder, zur Sonne, zur Freiheit", das sich als uraltes russisches Volkslied entpuppt.

Es wurde zum hundertjährigen Jubiläum der Oktoberrevolution gesungen. Beim russisch-deutschen Musikabend in den Räumen des Integrationsvereins "Neue Zeiten" sangen es die Stadträte Gabi Laurich, Sema Tasali-Stoll und Reinhold Wildenauer, sowie stellvertretender SPD-Ortsvorsitzender Herbert Schmid gemeinsam mit den Gastgebern und vielen anderen Gästen.Ein kleiner Wermutstropfen lag über dem zweiten Musikabend von "Neue Zeiten". Organisatorin Rosa Seifert und ihr Mann verlassen demnächst die Max-Reger-Stadt, ziehen zu ihren Kindern nach Reutlingen. Es war, so bedauerte Rosa Seifert schweren Herzens, also ihre letzte Veranstaltung in Weiden.Nach der Begrüßung und dem gemeinsamem Genuss russischer Spezialitäten ging es aber dann doch fröhlich los. "Kalinka" bot russische Volksweisen. Sie erzählten musikalisch von der Einberufung zum Wehrdienst beim Zaren im 18. und 19. Jahrhundert, die einer Verabschiedung für immer gleichkam. Sentimental - wie die russische Seele eben ist - sangen sie "Mein Dörfchen", großartig mit Original-Bildern unterlegt, die Vorsitzender Arkadi Voloshin beim letzten Russland-Besuch gemacht hatte. Höhepunkt war eine "Hausaufgabe", die Karl-Heinz Deisinger und Theo Helgert der russischen Folkloregruppe das letzte Mal aufgegeben hatten. Meisterlich hatte "Kalinka" die Aufgabe gelöst. Sie sangen das Oberpfälzer Lied vom "Kleinen Floh". Schon bei ihrem kürzlichen Besuch beim befreundeten Kulturverein "Saroka" in der Nähe von Moskau hatte "Kalinka" in bayerischer Tracht mit dem Lied vom "Kleinen Floh, hast sechs Hax'n und da hüpfst a so" Aufsehen erregt.Deisinger und Helgert mussten im Gegenzug das russische Volkslied "Kalinka" lernen. Die Musik fiel den Oberpfälzer Volksmusikanten mit ihren Steirischen nicht schwer. Beim Text taten sie sich etwas härter, bekamen aber herzlichen Applaus und als Geschenk "Filzstiefel-Wodka" und hölzerne Löffel. Zur "Lombardi-Polka" braucht man diese. Hier wird die "Diatonische" vom Holzlöffel-Schlagen begleitet. Außerdem begeisterten Deisinger und Helgert mit dem "Böhmischen Traum", dem "Isar-Märchen", mit "Marschinka" und "Wilde Rosen aus Böhmen". "Lieder, direkt aus unserer Gegend - dem letzten Bollwerk gegen den Kommunismus", stellte Deisinger schmunzelnd fest.Stadträtin Gabi Laurich dankte Seifert namens der Aktion "Demokratie leben" für ihre Arbeit. Bei Alexander Bockho und Ekaterina Firsova bedankten sich Voloshin und Seifert für die Unterstützung bei der Russland-Tournee von "Kalinka". Die Gruppe "Saroko" aus Novgorod wird 2018 zum Gegenbesuch nach Weiden kommen.