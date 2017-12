Musikalisch gefühlvolles Winter-Wunderland

"When a Child is born". Ashonte "Dolo" Lee und sein All-Star-Projekt "Tanquoray" servierten am Freitagabend heiße Funk- und Soul-Rhythmen auf dem Christkindlmarkt. Zusammen mit Toby "The Cosmic Pope" Mayerl und Michael "Michon" Deiml brachte Lee Klassiker von R & B über Gospel bis zu Pop unter die Leute und schuf damit funky Weihnachtsstimmung. Natürlich auf hohem Niveau. Der "Soulful Christmas"-Abend in der Musikhütte förderte Hits wie "Venus" und "Easy Lover" zutage. Auch ein paar adventliche Weisen wie "This Christmas" oder "Winter Wonderland". Ein "Soulful Christmas"-Abend auf dem Christkindlmarkt. Bild: Kunz