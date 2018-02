1994, bei der Gründung des "Sunday Night Orchestra" in Nürnberg, haben sich Norbert Emminger und Jürgen Hahn kennengelernt. Während Emminger lokale Gefilde bevorzugte, verschlug es Hahn nach Berlin. Beide widmeten sich ihren eigenen musikalischen Aktivitäten und Projekten, bald aber entstand die Idee zu einer Wiedervereinigung.

Mit Bernhard Pichl (Klavier), Rudi Engel (Kontrabass) und Florian Kettler (Schlagzeug) fanden sich ideale Mitstreiter und im Juni 2015 wurde eine neue CD mit dem Titel "Reunion" aufgenommen.Die Kompositionen stammen von Norbert Emminger und Jürgen Hahn und spannen den Bogen von Swing über Latin bis zu Funk-orientierten Stücken, New-Orleans-Grooves und Hardbop. Die Kombination von Baritonsaxofon und Trompete erinnert an große Vorbilder: Art Pepper & Donald Byrd, oder Gerry Mulligan & Chet Baker. Am Freitag, 2. März (20 Uhr), kommen sie wieder mit einem gemeinsamen Projekt zum Jazz-Zirkel ins Bistrot Paris nach Weiden. Im Gespräch erläutert Norbert Emminger seine musikalischen Ambitionen und Ideen.Norbert Emminger: Ich habe schon vorher Jazz gespielt und in Nürnberg gab es nur die klassische Ausbildung. Angefangen habe ich als 13-Jähriger in der Schul-Bigband. Wir hatten einen sehr guten Musiklehrer, der uns an Jazz heranführte.Der Sound und die rhythmische Auffassung sind komplett anders: Der Jazz ist eher am Groove orientiert, in der Klassik eher an der Melodie.Ich spiele natürlich auch Tenor und Alt und all die anderen Saxofone. Zum Bariton bin ich 1994 im Sunday Night Orchester gekommen. Es gab niemand, der dieses Instrument spielte. Es faszinierte mich so, dass ich schließlich dabei blieb. In unserem Quintett spiele ich ausschließlich das Bariton.Man hat eine größere Freiheit und kann seine eigenen Kompositionen spielen. Auch kann man seine Ideen und Klangvorstellungen hier besser verwirklichen.Jürgen macht viel traditionellen Jazz. Dixieland und New Orleans Rhythmen fließen in seine Kompositionen mehr ein, meine Kompositionen sind eher moderner. Aber die Grundlinie ist natürlich sehr ähnlich. Ich sehe meine Wurzeln vor allem in der Hardbop-Tradition: Pepper Adams und Donald Byrd! Ich habe aber auch viel Latinjazz und modernere Formen gespielt, was sich natürlich auch auf meine Kompositionen auswirkt.Mit Bernhard habe ich schon vor 25 Jahren im Sunday-Night-Orchester zusammen gespielt. Er ist einer der besten Begleiter, die es am Klavier gibt. Er bildet mit Rudi eine eingeschworene Rhythmusgruppe. Sie haben mir auch den Florian vorgestellt, und das hat von Anfang an super funktioniert.Ich unterrichte in Frankfurt an der Hochschule, Bernhard und Rudi unterrichten in Würzburg und Nürnberg, Jürgen an der Hochschule in Dresden. Es gibt wenig Jazzmusiker, die nur vom Spielen leben können. Entweder man hat eine fester Anstellung in einer Rundfunk-Bigband oder unterrichtet. Florian ist auch noch mit Popmusik unterwegs und versucht, nur vom Spielen zu leben.Wie spielen nur unsere eigenen Kompositionen, keine Standards. Die Stücke der CD werden natürlich immer wieder verändert und erweitert. Auch bauen wir gerne Zitate aus bekannten Nummern in unsere Improvisationen ein.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter % 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse.