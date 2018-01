"Festival der Travestie" - das bedeutet Lachen bis der Arzt kommt. Nach dem grandiosen Erfolg in der Max-Reger-Halle in 2016 gastiert die Show wieder in Weiden. Das bedeutet grandiose Comedy, dargeboten von den besten Travestiekünstlern, die unser Land zu bieten hat. Termin ist am Samstag, 10. Februar, ab 20 Uhr in der Weidener. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb