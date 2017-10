Die Regertage 2017 haben die Klavier-Messlatte hoch gesetzt: Mit dem vorzüglichen Nikolaus Resa (Trio) und dem 1. ARD-Preisträger Michael Schöch (Duo mit Klarinette), beide exzellent ausgebildet an renommierten Musikhochschulen. Die Meisterkonzerte des Förderkreises für Kammermusik legten zur 57. Saison nach mit einem anspruchsvollen Soloabend von Yojo Christen (21).

Mit Eigenkomposition

Gefühlvolle Fingerspitzen

Die große und beachtliche Begabung des Musikers wurde von seinem (Stief-) Vater, dem Pianisten und Komponisten Franz Hummel (78), entdeckt und gefördert, der Sohn tritt wohl in dessen Fußstapfen. Riskant: Ein Hochschulstudium scheint nicht auf Yojos Agenda zu stehen. Die "Zwitschermaschine", inspiriert vom gleichnamigen Bild Paul Klees, schrieb er mit zwölf. Nach der Pause darf das Klavier in höchsten Lagen trillern und zwitschern. Tonleitern rauschen, ostinate Bassmotive wechseln mit gefällig-jazzigen Passagen. Einem Zwölfjährigen kann man dazu nur gratulieren! Im brisanten Umfeld von Meistern wie Haydn und Beethoven wirkt das Stück dann aber doch dünn- und blassblütig.Christen beginnt den Abend mit Haydns Sonate F-Dur Hob XVI/23. Hinter ihrer harmlos-schlichten Maske scheint immer der Schalk zu lauern. Er eilt etwas atemlos und ohne Wiederholungen durch den Eingangssatz, kaum kann er dessen geistreiche Finessen auskosten. Zudem nimmt er dadurch dem finalen Presto-Satz die tempo-gesteigerte Kontrast-Pointe. Gelungen seine improvisierten Verzierungen im berückend melancholischen, nicht verschleppten Adagio.Dann mit jugendlicher Energie, flinken Fingern und bombensicherem Gedächtnis in Beethovens "Appassionata-Sonate" f-Moll op. 57, ein schroffes, höchst leidenschaftliches Opus, dessen unverblümte Aussagen 1805 schockierten. Christen stemmt die hitzig-cholerischen Passagen prima über die Bühne. Doch verharmlost er: Manch harte Kontraste erscheinen zu versöhnt, Pianissimo-Passagen wie die im Untergrund pochenden Tonwiederholungen im ersten Satz oder die sphärischen Sechzehntel-Passagen im letzten entweichen in allzu schönendes Mezzo-Piano-Licht. Bei den Variationen lässt er sich vom Strudel der immer schnelleren Notenwerte mitreißen, statt den Grundpuls zu bewahren.Gershwins Rhapsodie in Blue spielt Christen in einem eigenen Arrangement - überraschenderweise hebt er die klassisch-ernsten Aspekte hervor, nicht die locker-lebensfroh swingenden. Chopins Scherzo h-Moll op. 20 geht er aufgewühlt, manchmal arg pathetisch aufgeladen an (resignierendes Bass-Oktavmotiv in Takt 48). Spannungsvoll gestaltet er die Überleitungen zwischen den Teilen.Schließlich hat Christen das Publikum mit seinem sympathisch-lässigen Auftreten und emotionalen Spiel auf seiner Seite, es spendiert Applaus mit Jugend-Bonus, er zwei Zugaben.