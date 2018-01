"Sitten und Tracht der Alten wollen wir erhalten." Der Leitspruch charakterisiert die Jahreshauptversammlung des Trachtenvereins "Almrausch". Nicht nur, weil die meisten Mitglieder in Trachtenjanker, Lederhose und Dirndl erscheinen.

Vorstand bestätigt Unter Leitung von Heimatring-Vorsitzendem Günther Magerl sowie Willi Binner und Alois Lukas wurden die Neuwahlen zügig durchgeführt. Dabei wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt: 1. Vorsitzender bleibt somit Wolfgang Gmeiner, stellvertretende Vorsitzende Birgit Guß, 1. Kassier Maria Hoffmann, 2. Kassier Claus Böckl, 1. Schriftführer Nadine Richter, 2. Schriftführer Gabi Klinger, 1. Vorplattler Rudolf Bauernfeind, 2. Vorplattler Bernhard Simbeck, Jugendleiterin Sabine Thumfahrt, Inventarverwalter Helmut Schwägerl, Kassenrevisoren Judith Högen und Gabi Grau. Dirndlvertreterin ist weiterhin Claudia Högen, Musikwart Petra Zellner, Pressewart Nadine Richter, Fahnenträger Rudolf Bauernfeind, Claus Böckl und Gerhard Kreutzer. (fsb)

Vorsitzender Wolfgang Gmeiner freute sich über die zahlreichen Teilnehmer bei der Veranstaltung in der "Almhütt'n". 1. Vorplattler Rudolf Bauernfeind gab den vorläufigen Terminplan für die Plattlproben heraus, bedauerte aber, dass diese im abgelaufenen Jahr nicht allzu gut angenommen wurden. Am Tag der Heimat habe nach ein paar Intensivproben die Sternpolka aufgeführt werden können. Als Bereicherung könnte er sich für diese Veranstaltung das Goißlschnalzn vorstellen. Sein Motto: "Es muss nicht viel sein, aber das Wenige muss gut sein."Musikwart Petra Zellner berichtete von erfolgreichen Zitheraufführungen, zuletzt bei der Weihnachtsfeier. Dirndlvertreterin Claudia Högen freute sich über die ständige ordnungsgemäße Bekleidung. Keine Veränderungen meldete Inventarverwalter Helmut Schwägerl. Vorsitzender Gmeiner berichtete von einem Austritt. Zugleich wurde Gerd Adam einstimmig in den Verein aufgenommen, der damit 141 Mitglieder zählt.Bei der Weihnachtsfeier fanden Schnitzereien von Max Weiß, selbstgestrickte Socken und andere Präsente guten Absatz. Der Erlös von 400 Euro soll - so die beiden Vorsitzenden - heuer dem "Bunten Kreis" zukommen. Der Vereinsfasching findet am 27. Januar um 20 Uhr in der "Almhütt'n" statt. Um die Pflege des Brauchtums und des Heimatgedankens aufrecht zu erhalten, appellierte Gmeiner an alle Mitglieder, diese Aufgabe aktiv mitzugestalten.Günther Magerl dankte als Vorsitzender des Heimatrings für die Mitwirkung der Trachtler bei der Maibaumaufstellung und am Tag der Heimat. Wilhelm Binner hob als Gebietsvertreter-Nord die ausgezeichnete Zusammenarbeit hervor.