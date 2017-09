"Von gestern eine Spur", so heißt der neue Roman von Marianne Ach. In dem Buch, das im Lichtung-Verlag erschienen ist, geht die Oberpfälzer Autorin mit Wohnsitz in München neue Wege.

/ München. Der Roman handelt von einer Frau, deren Sohn verschwunden ist. Tagebuchartige Miniaturen geben Einblicke in die Gefühlswelt der Hauptperson Theres, deren Leben schon mehrere Brüche erfahren hat. Freundschaft und Ehe, Zufallsbekanntschaften, Reisen, die Schönheit eines Sommertags, der Blick aus dem Fenster: In nüchterner Wortwahl beschreibt Marianne Ach solche Puzzleteile eines Lebens.Am Sonntag 15. Oktober (11 Uhr, Eintritt frei), liest die gebürtige Eslarnerin in einer Matinee im Kunstverein Weiden. Die Kulturredaktion führte mit der Autorin ein Interview zum neuen Buch.Marianne Ach: Es ist ein Tagebuchroman - diese Form ist übrigens am schwierigsten. Ich musste ja einerseits chronologisch vorgehen, das heißt die Lebensgeschichte der Hauptfigur Theres bis zum Schluss durchgestalten, andererseits sind ihre Gedanken, ihre Ansicht von der Welt, ihr Schmerz, ihre Trauer nicht zeitlich gebunden. Das gibt dem Roman letztlich seine Besonderheit. Er hat viele Stellen, die in die Tiefe gehen. Er sollte also mit Bedacht gelesen werden.Ich unterscheide gern zwischen äußerer und innerer Biografie. Die äußere Biografie: das Leben von Theres, zweimal verheiratet, ein Sohn, der verschwunden ist, die Liebschaft ihres Mannes, ihre Beziehung zur Familie und zu Freunden. Die innere Biografie: Das, was letztlich mit mir zu tun hat - in diesem Roman sind viele Gedanken von Theres meine eigenen.Das Verschwinden ist schon immer mein Thema gewesen, das heißt, alles, was wir tun und äußern, was wir erleben, hinterlässt Spuren. Das fasziniert mich, stimmt aber auch nachdenklich. Eine ehemalige Kollegin hat mir einmal von ihrem Sohn erzählt, der von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Das war der Ausgangspunkt für diesen Roman. Im Laufe des Schreibens kommen dann andere Elemente dazu. Letztlich dient alles, was ich sehe, höre, lese meinem eigenen Schreiben. Ich filtere dann heraus, was zum jeweiligen Roman passt und was sich einfügen lässt in das Ganze.Auf die Präzision des Wortes, auf einen Inhalt, der stimmig ist, auf Figuren, die ich am Leben erhalten kann. Meine Bücher sollen keine Eintagsfliegen sein. Der Leser soll sie immer wieder gern in die Hand nehmen, um etwas zu finden, was nur mit ihm zu tun hat.Momentan ist es Marguerite Duras. Meine Liebe zu ihrer Sprache und ihren Werken geht so weit, dass ich Ende Oktober nach Frankreich fahren werde, um mir das Haus anzusehen, in dem sie ihre Romane geschrieben hat. Das Wort "Vorbild" stimmt nicht ganz. Ich kann und will ja nicht wie Marguerite Duras schreiben. Ich habe meinen eigenen Stil und meine eigenen Inhalte.Ja, es heißt: Schreibe, um dich zu retten. Und eines Tages wirst du schreiben, weil du gerettet worden bist.___Marianne Ach: "Von gestern eine Spur", 120 Seiten, 13,90 Euro, edition lichtung.

Bild: Kristina Pöschl