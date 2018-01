Das Vortragsprogramm ist anspruchsvoll. So will es der Freundeskreis der Evangelischen Akademie Tutzing. Sein Ziel ist es, Themen zu behandeln, die nicht alltäglich sind, aber dennoch unsere Gesellschaft prägen.

Auch die neue Vortragsreihe des Freundeskreises der Evangelischen Akademie Tutzing soll wieder wichtige Denkanstöße in Politik und Gesellschaft tragen. Nachdem im vergangenen Jahr mehrfach Themen rund um das Reformationsjubiläum behandelt wurden, haben die Organisatoren heuer wieder eine breitere Palette gesellschaftlich relevanter Fragestellungen in ihr neues Halbjahresprogramm aufgenommen."Wir freuen uns, dass es wieder gelungen ist, Referenten zu engagieren, die in der Öffentlichkeit als Experten ihres Fachgebietes gelten", stellt Ehrenfried Lachmann, Sprecher des Freundeskreises, fest. Der Auftakt des Programms mit dem Vortragstitel "Von Jericho bis Konstantinopel - frühe Städte und Metropolen der Antike" am 15. Januar betrifft nur vordergründig ein historisches Thema. Pfarrer i. R. Reiner Holl aus Memmingen zieht als Referent auch direkte Bezüge zur Gegenwart. Schließlich gibt es auch heutzutage den Drang der Bevölkerung in die Großstädte, verbunden mit der Gefahr des Ausblutens der ländlichen Räume. Besonders hohes Publikumsinteresse erwarten die Organisatoren auch deshalb, weil Pfarrer Holl in der Region als langjähriger Stadtpfarrer von Vohenstrauß sehr bekannt ist.Das zweite Vortragsthema am 19. Februar "Der Eid des Hippokrates" und seine Bedeutung für die heutige Medizin fällt mitten in die Diskussion über die Dominanz des Kostendenkens im Gesundheitswesen und den Pflegenotstand. Erst kürzlich wurde dieser ethische Kodex der Ärzteschaft vom Weltärztebund neu gefasst und dabei stärker auf das Patienteninteresse ausgerichtet. Der Kinder- und Jugendarzt und ehemalige Chefarzt Professor Franz Staudt aus Passau hat sich in medizinischen Symposien schon öfters mit dieser medizin-ethische Frage befasst und gilt deshalb auch als Experte. Um den "Mythos Wald" und seine Bedeutung in der deutschen Mentalitätsgeschichte und Literatur geht es am 12. März. "Der Wald wird oftmals nicht als reale Landschaft, sondern als Seelenlandschaft, als Kulisse für Stimmungen, Sehnsüchte und Empfindungen wahrgenommen", heißt es in der Ankündigung. Ulrike Siebauer vom Didaktik-Lehrstuhl für Sprache und Literatur der Universität Regensburg wird referieren."Tanz als Gestalt christlicher Spiritualität" lautet das Thema am 16. April. Pfarrerin Tatjana K. Schnütgen vom Evangelischen Bildungswerk und vom Lehrstuhl für Religionspädagogik in Regensburg berichtet über die Entstehung des Kirchentanzes und seine Spiritualität. Den Abschluss der Vortragsreihe bildet Volker Bräu vom Bayerischen Bildungs- und Kultusministerium. Er stellt am 14. Mai die Bayerische Landesausstellung 2018 "Wald, Gebirg und Königstraum" in Ettal vor und stimmt die Zuhörer auf die Studienfahrt des Freundeskreises vom 16. bis 17. Juni nach Ettal, Schloss Linderhof und Oberammergau ein.Anmeldungen zur Studienfahrt können an dr.lachmann@gmx.de gerichtet werden. Alle Vorträge beginnen um 20 Uhr im Martin-Schalling-Haus in der Hans-Sachs-Straße 19.