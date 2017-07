Wie kann man Ladenleerstände sinnvoll nutzen? Eine Frage, zu der sich die städtische Wirtschaftsförderung mit Eigentümern von Gewerbeflächen und Künstlern Gedanken gemacht hat. Nun startete das Projekt "KunstZeitRäume". Premiere war im Gewerbeobjekt von Michael Lackner. Der Eigentümer stellte das Ladengeschäft im Stadtmühlweg 11 einstweilen der Künstlerin Marthe M. Leithenmayr für eine Ausstellung zur Verfügung. Tiergemälde von Ziege, Schaf, Mops und Hirsch ergänzen derzeit florale Motive der Künstlerin. "Ein ähnliches Projekt hat mit dem Kunstkaufhaus kurz vor Weihnachten großen Anklang gefunden", erinnerte Oberbürgermeister Kurt Seggewiß bei der Eröffnung. Die Ausstellungsdauer ist noch ungewiss. Sobald ein neuer Inhaber gefunden ist, endet die Kunstpräsentation. Auf jeden Fall sollten sich Interessierte etwas beeilen. Eine Salatbar habe bereits ihr Interesse an dem Objekt gezeigt und die Verhandlungen aufgenommen, berichtete Lackner. Für zukünftige "KunstZeitRäume" dürfen sich Künstler und Besitzer von leerstehenden Gewerbeflächen jederzeit an das Amt für Wirtschaftsförderung wenden, bietet die Leiterin der Stabstelle, Cornelia Fehlner, an (0961/81-2009) Bild: Wilck