Keine Frage: Joseph Vilsmaiers Filme wie "Herbstmilch", "Schlafes Bruder", "Comedian Harmonists" oder "Nanga Parbat" entwickelten sich stets zu Publikumsmagneten. Mit seinem neuesten Streifen "Bayern - Sagenhaft" hat der bayerische Kultregisseur nun eine Dokumentation über die speziellen Schönheiten und Traditionen der sieben verschiedenen Regierungsbezirke geschaffen.

Vier Jahre lang war Vilsmaier mit seinem Team auf Spurensuche, um die verschiedenen Bräuche und deren Wurzeln zu erfassen und ins rechte Licht zu rücken. Feste und Festspiele werden dabei genauso erläutert wie die Vielfalt in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport.Auch die Namen der weiteren am Film Beteiligten sind innerhalb des Freistaats bestens bekannt. So fungiert Kabarettistin Monika Gruber als bei diesem Film als Sprecherin, Hans-Jürgen Buchner und seine Gruppe Haindling haben die Musik beigesteuert, und die Texte stammen von Redakteur Hannes Burger, der fast ein Vierteljahrhundert lang die Texte für das Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg verfasst hat. Gedreht wurde der Dokumentarfilm mit der hochauflösenden Kamera Arri Alexa 65, die unter anderem auch in "The Revenant" verwendet wurde. Fünf Mal wird "Bayern - Sagenhaft" im Weidener Neue-Welt-Kinocenter zu sehen sein. Zur Vorstellung am Dienstag, 31. Oktober, um 14 Uhr erwartet Geschäftsführerin Evelyn Nadler Regisseur Joseph Vilsmaier, der dem Publikum anschließend für ein Gespräch zur Verfügung steht. Weitere Vorstellungen sind am 29. Oktober und 5. November jeweils um 17.30 Uhr sowie am 1. und 8. November, jeweils um 19.30 Uhr.Für die Vorstellung am 31. Oktober mit Joseph Vilsmaier verlost "Der neue Tag" fünf Mal zwei Karten unter seinen Lesern. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808 401 627 an und spricht das Stichwort "Bayern - Sagenhaft", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Donnerstag, 26. Oktober, um 17 Uhr geschaltet.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung!