Der "Nussknacker" ist eine beliebte Kindergeschichte, die sich auch auf den Tanz- und Bühnenböden zu einem Weltklassiker des Balletts entwickelt hat. Die Geschichte ist so weihnachtlich wie der Duft von Bratäpfeln oder das Glitzern von Lametta und verzückt immer wieder Jung und Alt. Es ist eines der legendären "Tschaikowsky-Petipa-Ballette". Das "Russische Ballettfestival Moskau" präsentiert den weltberühmten Ballettklassiker am Mittwoch, 27. Dezember, um 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle Weiden. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb