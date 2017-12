Kaufhäuser gibt es viele, aber Weiden hat jetzt ein Kunstkaufhaus. Mehr als 30 Mitglieder des Oberpfälzer Kunstvereins verkaufen ihre Werke bis 22. Dezember am Unteren Markt.

Öffnungszeiten Das "OKV Kunstkaufhaus" zieht von 1. bis 22. Dezember in die Räume am Unteren Markt 1. Öffnungszeiten: Mittwoch, 11 bis 14 Uhr, Freitag, 11 bis 18 Uhr und Samstag, 16.30 bis 19 Uhr. (blu)

Ein neuer Pop-Up-Laden hat in Weiden geöffnet - und das sehr kurzfristig. Am Freitag vor einer Woche bekamen die Mitglieder des Oberpfälzer Kunstvereins (OKV) die Zusage: Ja, ihr könnt in die Räume am Unteren Markt 1. Knapp eine Woche später feiert das "OKV Kunstkaufhaus" direkt gegenüber dem Alten Rathaus und neben Egon's Bodega schon Eröffnung. Von 1. bis 22. Dezember verkaufen rund 30 OKV-Künstler ihre Werke. Sogar Nachbar Egon Schäffer ist auf einem der Bilder verewigt.Ansonsten sind die Motive ganz unterschiedlich, von Landschaftsbildern über abstrakte Kunst bis hin zu Skulpturen, für den großen und kleinen Geldbeutel. "Und wenn wir ausverkauft sind, dann kommen wieder neue Werke", kündigt OKV-Vorsitzende Irene Fritz an. Was das Kunstkaufhaus von einer Galerie unterscheide: "Wenn jemand ein Bild will, kann er es gleich mitnehmen. Quasi shop and go."Die Besitzer Michaela und Michael Ploß haben die Räume zur Verfügung gestellt. Seit ein paar Monaten steht der Laden leer. "Bevor er in der Weihnachtszeit dunkel ist, unterstützen wir lieber die Künstler", sagt Michaela Ploß. Außerdem bringe die Ausstellung endlich wieder den hinteren Bereich zur Geltung. Tatsächlich offenbart sich im zweiten Raum ein wunderschöner Kreuzgang. Das Gebäude sei um das Jahr 1600 entstanden, der Kreuzgang sei noch original. "Die Läden vorher haben das nur als Abstellkammer genutzt. Schade eigentlich", sagt Ploß. Die Vormieter waren Handyanbieter, lange waren in den Räumen der Juwelier Schnurrer. Schon im dritten Jahr bespielt der OKV unterschiedliche Räume in der Innenstadt."Ich hoffe, dass viele Leute hier glückliche Minuten verbringen, aber auch manche etwas länger verweilen", wünscht Bürgermeister Jens Meyer. Genug zu sehen gibt es dort.