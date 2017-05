Oberpfälzer Kunstverein eröffnet Ausstellung am Samstag

Die Feiertage nahen - und damit auch die alljährliche Pfingstausstellung des Oberpfälzer Kunstvereins (OKV). Sie eröffnet in der Aula der Realschule am Samstag, 3. Juni, um 19 Uhr. Ein Teil der Schau widmet sich dem Thema "Wort und Bild". 500 Jahre nach Luthers "95 Thesen" beschäftigen sich die Mitglieder des OKV in Malerei, Zeichnung, Grafik, Objektkunst, Fotografie, neuen Medien oder Installation mit der Wechselbeziehung zwischen Bild und Botschaft.

Luthers Bibelübersetzung machte ihren Inhalt in Verbindung mit der Erfindung des Buchdrucks zum ersten Mal in der Kirchengeschichte auch weniger Gebildeten verständlich. Wörter und Bilder fanden zu einer Einheit. Im Vordergrund der Themenausstellung steht das Miteinander von Text und visueller Darstellung, um eine Art "Ökumene zweier Kommunikationsformen". Zur Vernissage gibt es Wortkunst bei einem Poetry Slam von Katrin Groß. Ein Grußwort spricht Dekan Wenrich Slenczka. Außerdem erhält ein FOS/BOS-Schüler der Fachrichtung Gestalten den OKV-Kunstförderpreis. Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 15. Juni, täglich von 11 bis 17 Uhr in der Realschule zu sehen. Der Eintritt ist kostenlos.